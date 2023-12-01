Акции протестов против обязательного применения контрольно-кассовых машин (ККМ) продолжаются второй день. 1 декабря на митинги вышли торговцы нескольких рынков в Бишкеке, а также предприниматели в Ошской, Таласской и Иссык-Кульской областях. Главное их требование — оставить патентную систему.

Утром на митинг вышли торговцы Аламединского рынка в Бишкеке. По данным СМИ, на акцию протеста вышли предприниматели рынков «Таатан», «Азиз» и «Чынар».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BespredelKG (@bespredelkg30)

По данным «Азаттыка», в городе Ош на митинг вышли около 100 предпринимателей сразу трех рынков — «Бостон», «Бексултан» и «Тешик-Таш». Акцию протеста они провели около здания мэрии города Ош.

Кроме того, по информации СМИ, на митинг против ККМ вышли и торговцы в Таласе и Караколе. Они также требуют сохранить для них систему патентов, по которой они работали все это время.

Ранее, 30 ноября с такими же требования на митинг выходили торговцы столичных рынков «Дордой», «Орто-Сай» и «Мадина».

За последние два года власти Кыргызстана ввели ряд новшеств для предпринимателей, реализующих товары или услуги. Власти требуют от них использовать контрольно-кассовые машины (ККМ), а также пользоваться электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и счет-фактурой (ЭСФ). Необходимость внедрения этих новшеств власти объясняют тем, что они позволят вывести экономику из тени.

С 1 января 2024 года в Кыргызстане прекращают свое действие патенты для торговой деятельности.

В Минэкономики сообщали, что от уплаты налогов освобождаются реализаторы товаров или услуг населению, если они используют ККМ и при этом их годовой оборот не превышает 8 млн сомов. В случае же превышения этой суммы предусмотрены другие ставки налога от 0,5% до 4% в зависимости от годовой выручки и вида деятельности индивидуального предпринимателя. На рынках «Дордой» и «Тураталы эл базары» (Кара-Суу) ставка налога устанавливается в зависимости от заявленного объема выручки. Эти два рынка относятся к стратегическим объектам и могут не применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ.