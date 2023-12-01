В ГКНБ сообщили о задержании Алмазбека Истамбаева — гендиректора Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

По данным спецслужбы, следствие установило «факт злоупотребления должностным положением, выраженное в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящегося на балансе театра».

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Истамбаева водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.



В ГКНБ добавили, что спецслужба продолжит работу по установлению других причастных должностных лиц к этому преступлению.



Алмазбека Истамбаева назначили директором Оперного театра в феврале 2022 года. До этого он был солистом театра.