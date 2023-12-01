Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О кооперативах», согласно которым будет усилен надзор за деятельностью жилищных кооперативов.
Как отметили в пресс-службе президента, закон «направлен на обеспечение эффективного и рационального управления жилищными кооперативами, реализацию прав граждан при приобретении жилья путем вступления в жилищные кооперативы».
Законом вводится нормы о том, что:
- Кабмин будет определять уполномоченный орган по контролю за деятельностью кооператива;
- жилищно-накопительные кооперативы взаимопомощи создаются только для осуществления совместной деятельности по приобретению недвижимости, предназначенной для жилья, а иные виды деятельности не предусматриваются;
- паевой взнос члена жилищного кооператива вносится в паевой фонд кооператива в денежном эквиваленте, а покрытие убытков или содержание кооператива за счет паевого фонда не предусматривается;
- при отсутствии фонда чрезвычайных ситуаций невозможна регистрация в органах юстиции;
- деятельность кооператива может быть подвергнута внешней аудиторской проверке;
- каждое заинтересованное лицо может ознакомиться с уставом кооператива.
«Азаттык» со ссылкой на Минюст пишет, что на сегодня в стране насчитывается 162 некоммерческих жилищно-строительных кооператива. За последние два года в Кыргызстане было возбуждено около 140 дел, связанных с деятельностью подобных организаций.
В начале 2022 года Нацбанк заявил, что в деятельности жилищных кооперативов присутствуют признаки финансовых пирамид и поэтому призвал граждан быть бдительными, тщательно проверять все документы подобных организаций, чтобы не оказаться обманутыми.
По данным МВД, в 2022 году от мошенничества на жилищных кооперативах 1 524 кыргызстанца потеряли почти 902 млн сомов.
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