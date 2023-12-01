Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О кооперативах», согласно которым будет усилен надзор за деятельностью жилищных кооперативов.



Как отметили в пресс-службе президента, закон «направлен на обеспечение эффективного и рационального управления жилищными кооперативами, реализацию прав граждан при приобретении жилья путем вступления в жилищные кооперативы».

Законом вводится нормы о том, что:

Кабмин будет определять уполномоченный орган по контролю за деятельностью кооператива;

жилищно-накопительные кооперативы взаимопомощи создаются только для осуществления совместной деятельности по приобретению недвижимости, предназначенной для жилья, а иные виды деятельности не предусматриваются;

паевой взнос члена жилищного кооператива вносится в паевой фонд кооператива в денежном эквиваленте, а покрытие убытков или содержание кооператива за счет паевого фонда не предусматривается;

при отсутствии фонда чрезвычайных ситуаций невозможна регистрация в органах юстиции;

деятельность кооператива может быть подвергнута внешней аудиторской проверке;

каждое заинтересованное лицо может ознакомиться с уставом кооператива.

«Азаттык» со ссылкой на Минюст пишет, что на сегодня в стране насчитывается 162 некоммерческих жилищно-строительных кооператива. За последние два года в Кыргызстане было возбуждено около 140 дел, связанных с деятельностью подобных организаций.

В начале 2022 года Нацбанк заявил, что в деятельности жилищных кооперативов присутствуют признаки финансовых пирамид и поэтому призвал граждан быть бдительными, тщательно проверять все документы подобных организаций, чтобы не оказаться обманутыми.

По данным МВД, в 2022 году от мошенничества на жилищных кооперативах 1 524 кыргызстанца потеряли почти 902 млн сомов.



Читать по теме: «Азаттык»: «Хотим сами достроить дом». Обманутые дольщики просят власти Кыргызстана помочь им