В Бишкеке не состоялся запланированный на 3 декабря автопробег против изменения государственного флага.
Как сообщает «Азаттык», участники акции начали сбор в 7 микрорайоне по улице Аалы Токомбаева, но сотрудники милиции напомнили, что в Октябрьском районе Бишкека суд проведение массовых собраний и потребовали убрать установленные на машины флаги.
После этого участники акции решили начать свой автопробег с села Кок-Жар, но после проведенной там встречи было решено провести митинг 9 декабря в сквере имени М.Горького.
Автопробег против изменения флага был анонсирован гражданским активистом Афтандилом Жоробековым. 2 декабря из-за планируемых акций его сначала допросили в УВД Октябрьского района, а затем в ГКНБ.
Изменение госфлага
29 ноября Депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.
Изменить государственный флаг Кыргызстана предложили депутаты Нурланбек Шакиев и Улан Примов, которые и вынесли соответствующий законопроект на общественное обсуждение. Они предложили выпрямить форму лучей на флаге, а также увеличить количество чамгараков (гнутые палки, вставляемые крест-накрест в түндүк) до четырех.
В поддержку инициативы об изменении флага высказывался и президент Садыр Жапаров. По мнению главы государства, с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а Кыргызстан «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».
Против изменений выступали некоторые депутаты парламента, а также один из авторов государственного символа — Бекбосун Жайчыбеков. По его словам, предложение депутатов изменить волнистые лучи, изображенные на флаге, на прямые линии — «это худший вариант, самый худший из возможных». Кроме того, некоторые пользователи соцсетей запустили флешмоб #неменяйтефлаг, призывая депутатов не менять государственную символику.
Фото на главной: Скриншот из видео «Азаттыка».