В Бишкеке не состоялся запланированный на 3 декабря автопробег против изменения государственного флага.

Как сообщает «Азаттык», участники акции начали сбор в 7 микрорайоне по улице Аалы Токомбаева, но сотрудники милиции напомнили, что в Октябрьском районе Бишкека суд запретилЗапрет на митинги В Первомайском и Октябрьском районах Бишкека уже год действует запрет на проведение митингов. Последний раз суд продлил запрет до 31 декабря 2023 года. Правозащитники называют решение суда необоснованным, так оно противоречит статье 39 Конституции КР: «Каждый имеет право на свободу мирных собраний». проведение массовых собраний и потребовали убрать установленные на машины флаги.

После этого участники акции решили начать свой автопробег с села Кок-Жар, но после проведенной там встречи было решено провести митинг 9 декабря в сквере имени М.Горького.

Автопробег против изменения флага был анонсирован гражданским активистом Афтандилом Жоробековым. 2 декабря из-за планируемых акций его сначала допросили в УВД Октябрьского района, а затем в ГКНБ.

Изменение госфлага

29 ноября Депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.

Изменить государственный флаг Кыргызстана предложили депутаты Нурланбек Шакиев и Улан Примов, которые и вынесли соответствующий законопроект на общественное обсуждение. Они предложили выпрямить форму лучей на флаге, а также увеличить количество чамгараков (гнутые палки, вставляемые крест-накрест в түндүк) до четырех.

В поддержку инициативы об изменении флага высказывался и президент Садыр Жапаров. По мнению главы государства, с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а Кыргызстан «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».

Против изменений выступали некоторые депутаты парламента, а также один из авторов государственного символа — Бекбосун Жайчыбеков. По его словам, предложение депутатов изменить волнистые лучи, изображенные на флаге, на прямые линии — «это худший вариант, самый худший из возможных». Кроме того, некоторые пользователи соцсетей запустили флешмоб #неменяйтефлаг, призывая депутатов не менять государственную символику.

Фото на главной: Скриншот из видео «Азаттыка».