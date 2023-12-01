В Кыргызстане проходят рейды по заведениям, в которых оказывают «интим-услуги».

В ГКНБ 1 декабря сообщили о задержании экс-акима и владельца рынка «Ак Суу» Б.К.А.



По данным спецслужбы, бизнесмен в составе организованной группы был вовлечен в преступную деятельность, «в частности предоставил здание для организации и размещения притона, а также сам неоднократно пользовался интим-услугами, предоставляемыми упомянутым заведением».

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией». Владельца рынка «Ак Суу» водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.



В ГУВД Чуйской области также сообщили о выявлении притона. Во время рейда под названием «Правопорядок» в селе Сокулук выявили гостиницу «Ордо» в которой девушки оказывали секс-услуги за деньги.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Содействие проституции и разврату» и задержали администраторку заведения 1961 года рождения. Ее водворили в ИВС.

Проводит рейды и ГУВД Бишкека. В столичной милиции сообщили, что правоохранители проверили места, где предположительно могут работать девушки, предоставляющие «интимные услуги» — сауны, гостиницы, съемные квартиры.

В итоги выявлены более 60 девушек, среди которых 4 оказались несовершеннолетними. По всем этим фактам начали доследственную проверку.

Вместе с тем в Свердловском и Первомайском акимиатах Бишкека начали работать телефоны доверия, по которым можно сообщать информацию о притонах. Отмечается, что работа проводится для исполнения поручения замглавы Кабмина — председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.



В акимиатах обещают проверить все сауны и места, откуда поступают оперативные обращения.

«Рейдовые проверки будут осуществляться в усиленном режиме вплоть до полного искоренения. По итогам будет рассматриваться ответственность лиц, организовавших оказание данных услуг, и владельцев заведений», — подчеркнули в администрации Свердловского района столицы.

30 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что поручил главам государственных и муниципальных органов, а также правоохранителям к 1 декабря закрыть все заведения, где оказывают «интим-услуги». Он пригрозил увольнением представителям местной власти и правоохранительным органам, если на их территории обнаружат притоны.

Читать по теме: ГКНБ «пристыдил» секс-работниц, опубликовав их личные данные. Что с этим не так? (Всё)