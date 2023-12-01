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В селе Самаркандек Баткенской области, расположенном вблизи кыргызско-таджикской границы, в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию больница, построенная за 100 млн 56 тысяч сомов. Об этом «Клоопу» 30 ноября сообщили в Баткенской областной администрации.

Сообщается, что больница рассчитана на 75 койко-мест, а ее строительство велось за счет средств из фонда президента. В настоящее время больница оборудована необходимой мебелью.

По данным Баткенской районной администрации, в Самаркандском айыльном округе проживает 15 тысяч человек.

До этого сообщалось, что больница в селе Уч-Коргон Кадамжайского района, строительство которой было начато пять лет назад и заморожено, будет сдана в эксплуатацию 31 августа. На ее строительство из государственного бюджета было выделено 58 млн сомов, которые профинансировало Министерство финансов.