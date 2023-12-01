В ГКНБ сообщили о задержании гражданина К.С. по подозрению в распространении материалов, направленных на разжигание религиозной вражды.

По данным спецслужбы, задержанный, не имея юридического образования, «позиционировал себя независимым правозащитником угнетенных верующих». Кроме того, в Госкомитете говорят, что мужчина «вел активную блогерскую деятельность, через свои каналы в социальных сетях и регулярно публиковал материалы, направленные на оправдание экстремистской деятельности и дискредитации органов государственной власти».

«В связи с происходящими на Ближнем Востоке событиями начал распространять материалы с признаками возбуждения межнациональной розни, разжигания религиозной вражды и пропаганды войны», — сообщили в ГКНБ.

Задержанного мужчину водворили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.



В начале ноября ГКНБ распространил заявление о том, что сейчас «на фоне палестино-израильского вооруженного конфликта в соцсетях активно распространяются провокационные посты, публикации и комментарии отдельных пользователей о необходимости совершения джихада на территории Палестины». В ведомстве тогда предупредили кыргызстанцев об уголовной ответственности за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства.

Позже с заявлением выступил Совет улем ДУМК, который призвал оказывать палестинцам моральную и материальную помощь, а «посещение Палестины с намерением совершить джихад несовместимо с правилами шариата».