Сотрудники милиции задержали одного из участников митинга на «Дордое», который прошел 30 ноября. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района Бишкека.

Как рассказали в милиции, на странице инстаграм-паблика BespredelKG распространилось видео, «где на территории рынка “Дордой” неизвестные лица грубо нарушая общественный порядок нанесли телесные повреждения мужчине».

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По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье 280 часть 2 («Хулиганство»). По этому делу задержали одного участник митинга и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В столичной милиции напомнили, что «за нарушение общественного порядка и норм общепринятого поведения, за совершения иных преступлений причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством республики».

30 ноября на «Дордое» прошел митинг торговцев против новых правил налогообложения (контрольно-кассовые машины (ККМ) и другие новшества). Некоторые торговцы рынка требовали встречи с главой Кабмина Акылбеком Жапаровым. Перед торговцами выступил мужчина, которого представили советником Жапарова. Он сообщил, что глава Кабмина пообещал встретиться с предпринимателями после того, как вернется в Кыргызстан с рабочей поездки в Великобритании.

Помимо торговцев «Дордоя» на митинг вышли и предприниматели с рынков «Орто-Сай» и «Мадина». Они также выступили против ККМ и требуют оставить патентную систему. По данным СМИ, 1 декабря к акция протеста присоединились и торговцы Аламединского рынка.

До этого на митинг выходили предприниматели Кара-Суйского рынка в Ошской области. Они выступили против обязательного применения ККМ. Позже в Налоговой службе сообщили, что предпринимателей Кара-Суйского рынка и «Дордой» освободят от их использования.

С 1 января 2024 года в Кыргызстане прекращают свое действие патенты для торговой деятельности. В Минэкономики сообщали, что от уплаты налогов освобождаются реализаторы товаров или услуг населению, если они используют ККМ и при этом их годовой оборот не превышает 8 млн сомов.



В последние два года власти Кыргызстана ввели ряд новшеств для предпринимателей, реализующих товары или услуги. Власти требуют от них использовать контрольно-кассовые машины (ККМ), а также пользоваться электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и счет-фактурой (ЭСФ). В связи с этим в Бишкеке и ряде регионов проходили акции протеста.