Стоимость аренды торговых точек на некоторых рынках в Чуйской области снижена на 20-35 процентов. Об этом 12 декабря сообщили в ГКНБ.



Как рассказали в спецслужбе, Госкомитет «провел переговоры» с владельцами рынков, чтобы «оказать содействие в реализации налоговой реформы Кабмина».

По информации ведомства, на 30% аренду снизили на нескольких рынках Токмака, Беловодского и Кара-Балты, а также на рынке «Мадина».

На рынке в Канте, помимо снижения арендной платы на 30%, некоторым предпринимателям из уязвимых слоев населения торговые места предоставили безвозмездно — пока неизвестно на какой срок.

На рынках в Кемине аренду снизили на 20%, а на рынке автозапчастей Жайылского района арендную плату снизили на 35%.

Также в ГКНБ сообщили о том, что торговцам на рынках бесплатно предоставят контрольно-кассовые машины. Отмечается, что по Чуйской области зарегистрировано 8714 ККМ, на патентной основе продолжают работать 5861 предпринимателей.

Вместе с этим сообщением ГКНБ опубликовал видеоролики, на которых владельцы рынков говорят о снижении арендной платы и о поддержке налоговой политики властей. По данным Госкомитета, всего на территории Чуйской области действуют 38 рынков.

Снижение стоимости аренды для торговцев и митинги на рынках КР

До этого стоимость аренды снизили на рынках «Дордой» (50-60%), «Аламедин» (от 30 до 50%), «ЗимаЛетто» (25%) и «Оберон» (20%).

Владельцы рынков заявили о снижении стоимости аренды после публичного обращения в их адрес главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

6 декабря он заявил, что государство может «вернуть» себе крупные рынки страны, если их владельцы не начнут создавать условия для торговцев, работающих там, а также не снизят арендную плату. Ташиев отметил, что у властей «хватит политической воли вернуть рынки государству», если их владельцы «не будут считаться с народом». Также он тогда дал поручение сотрудникам ГКНБ контролировать работу владельцев рынков.

С 29 ноября в нескольких городах Кыргызстана началась волна митингов торговцев, выступающих против изменения режима налогообложения, в частности против ККМ и отмены патента. Митинги продлились почти неделю. С митингующим торговцами на рынке «Дордой» встретился президент Садыр Жапаров, который решил продлить систему патентов до июля 2024 года.