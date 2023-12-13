Более 11 тысяч случаев семейного насилия было зарегистрировано в электронной базе МВД с начала 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела службы общественной безопасности Таалайбек Алижанов.

По его словам, всего возбудили 539 уголовных дел, связанных с семейным насилием. Кроме того, с начала года правоохранители выдали более 10 тысяч охранных ордеров, рассчитанных на три дня, также направили в суд 302 протокола о неисполнении правил ордера, а 19 человек арестовали на сроки от трех до семи суток.

«Хочу отметить, законом предусмотрено, что не только потерпевшие могут обращаться в милицию, а любой гражданин: прохожий, соседи, родственники, любой человек, кто узнает о семейном насилии. Обращаюсь к гражданам с просьбой не молчать, а если увидели, услышали, знаете о семейном насилии, сообщайте о нем», — сказал Алижанов.

Он добавил, что с начала года произошло более 20 резонансных фактов семейного насилия — в 95% случаях потерпевшими являлись женщины.

Насилие в отношении женщин в Кыргызстане

Ежегодно в Кыргызстане происходят тысячи случаев семейного насилия и с каждым годом количество выданных охранных ордеров становится больше. За последние три года в стране фиксируется более 8,5 тысяч лиц, получивших охранный ордер. Случаев избиения и истязания женщин за стенами дома намного больше.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами.

Исследование журналисток «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане показывает, что женщин убивают в основном их мужья и партнеры, а сами убийства — это следствие семейного насилия, которое вовремя не предотвращают.

Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index), Кыргызстан в 2023 году оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии. Страна заняла 95 место среди 177 стран мира.

Тем не менее, некоторые чиновники всё же считают, что семейное насилие — редкое явление в стране. Например, руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. Он заявлял, что имеет доказательства тому, что такое в стране происходит очень редко. Статистику, которая доказывает обратное он называл «политикой заинтересованных сторон».

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