Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что более 90% кыргызско-таджикской границы согласовано. Такое заявление он сделал 12 декабря после встречи со своим таджикистанским коллегой Саймумином Ятимовым.

Ташиев и Ятимов являются председателями правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

«По итогам работы нашей рабочей комиссии, мы согласовали по всей протяженности нашей границы более 90%. Я думаю, те согласованные участки в скором времени опишутся и у нас останется несколько участков, [работу по] которым мы в скором времени завершим», — сообщил Ташиев.

По его словам, полностью согласованы участки, начиная от Кайрагача, Кулунду, Максата, Арки-1, Арки-2, Жаны-жера и до Жийделика. Также согласованы участки от Кара-Бака, Лаккона до «стыка точки трех государств».

«То есть на данный момент мы почти завершили все спорные вопросы [по границе]. Всего осталось несколько встреч, чтобы завершить окончательно вопрос с госграницей», — заключил глава ГКНБ.



Ятимов также заявил, что более 90% кыргызско-таджикской границы согласовано. По его словам, на встрече 12 декабря была проделана «огромная работа» и стороны согласовали более 120 км границы.

«[На сегодняшней встрече] мы еще раз подчеркнули и убедились в том, что между двумя государствами имеется общий интерес, цели и дело. Логический вывод в этом отношении заключается в интересе наших народов — это безопасность и социально-экономическое развитие наших государств», — сказал он.

Ранее президент Садыр Жапаров пообещал, что вопрос по кыргызско-таджикской границе будет решен до весны 2024 года.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. По данным на 2022 год, были согласованы и описаны общей сложности 664 километра границы.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Бои и столкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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