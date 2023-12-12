12 декабря в Октябрьском райсуде Бишкека началось рассмотрение по существу иска о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа», который подала прокуратура Бишкека.

На заседании прокуратура попросила судью разрешить провести повторные судебные экспертизы — лингвистическую и психолого-психиатрическую — ряда публикаций, опубликованных на сайте «Клоопа».



Юристы «Клооп Медиа» выступили против ходатайства прокуроров. Они отметили, что в материалах дела и так есть эти экспертизы.





На это представители прокуратуры ответили, что экспертизы в материалах дела о ликвидации были сделаны в рамках досудебного производства в отношении Фонда, которое было заведено Главным Управлением ГКНБ 2 ноября 2021 года по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». По словам прокуроров, нынешнее дело рассматривается в рамках Гражданского кодекса.

По итогу, судья разрешил провести повторную лингвистическую и психолого-психиатрическую экспертизы следующих материалов:

Провести судебную лингвистическую экспертизу поручено экспертам Судебно-экспертной службы при Минюсте. Они должны ответить на вопросы:

содержатся ли в предоставленных материалах выражения или высказывания, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)? Каково содержание и направленность смысла высказываний, то есть цель сообщения и его языковая форма? Имеются ли высказывания, содержащие пропаганду неполноценности граждан какой-либо национальности или социальной группы по сравнению с другой нацией или группой, в положительном случае, в какой форме они выражены? Имеют ли высказывания враждебный, агрессивный или уничижительный характер по отношению к лицами какой-либо национальности этнической или иной социальной группы? Имеются ли в предоставленных материалах выражения или высказывания к насильственному захвату или насельственно удержанию власти, а равно к к насильственному изменению конституционного строя Кыргызской Республики? Содержатся ли в предоставленных материалах лингвистические признаки призывов? Совершены ли действия направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) публично или с использование средств массовой информации, а также посредством сети Интернет?

Проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы поручили экспертам Республиканского Центра психиатрии и наркологии города Бишкека. Перед ними поставили следующие вопросы:

Используются ли в отмеченных в публикациях приемы воздействия на общественное мнение в негативном контексте? В какой форме выражено данное воздействие? Имеются ли в представленных материалах скрытые приемы формирования негативного мнения в отношении проводимой политики действующей власти Кыргызской Республики?

Судья приостановил производство по делу до вынесения заключения экспертиз.

Иск против «Клоопа»

28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

В защиту «Клоопа» выступили НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.



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