12 декабря в Октябрьском райсуде Бишкека началось рассмотрение по существу иска о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа», который подала прокуратура Бишкека.
На заседании прокуратура попросила судью разрешить провести повторные судебные экспертизы — лингвистическую и психолого-психиатрическую — ряда публикаций, опубликованных на сайте «Клоопа».
Юристы «Клооп Медиа» выступили против ходатайства прокуроров. Они отметили, что в материалах дела и так есть эти экспертизы.
На это представители прокуратуры ответили, что экспертизы в материалах дела о ликвидации были сделаны в рамках досудебного производства в отношении Фонда, которое было заведено Главным Управлением ГКНБ 2 ноября 2021 года по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». По словам прокуроров, нынешнее дело рассматривается в рамках Гражданского кодекса.
По итогу, судья разрешил провести повторную лингвистическую и психолого-психиатрическую экспертизы следующих материалов:
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Провести судебную лингвистическую экспертизу поручено экспертам Судебно-экспертной службы при Минюсте. Они должны ответить на вопросы:
- содержатся ли в предоставленных материалах выражения или высказывания, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)?
- Каково содержание и направленность смысла высказываний, то есть цель сообщения и его языковая форма?
- Имеются ли высказывания, содержащие пропаганду неполноценности граждан какой-либо национальности или социальной группы по сравнению с другой нацией или группой, в положительном случае, в какой форме они выражены?
- Имеют ли высказывания враждебный, агрессивный или уничижительный характер по отношению к лицами какой-либо национальности этнической или иной социальной группы?
- Имеются ли в предоставленных материалах выражения или высказывания к насильственному захвату или насельственно удержанию власти, а равно к к насильственному изменению конституционного строя Кыргызской Республики?
- Содержатся ли в предоставленных материалах лингвистические признаки призывов?
- Совершены ли действия направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) публично или с использование средств массовой информации, а также посредством сети Интернет?
Проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы поручили экспертам Республиканского Центра психиатрии и наркологии города Бишкека. Перед ними поставили следующие вопросы:
- Используются ли в отмеченных в публикациях приемы воздействия на общественное мнение в негативном контексте?
- В какой форме выражено данное воздействие?
- Имеются ли в представленных материалах скрытые приемы формирования негативного мнения в отношении проводимой политики действующей власти Кыргызской Республики?
Судья приостановил производство по делу до вынесения заключения экспертиз.
Иск против «Клоопа»
28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».
Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».
При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.
В защиту «Клоопа» выступили НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.
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