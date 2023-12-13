Пресс-служба президента отказала журналистам «Клоопа» в аккредитации на Народный курултай, который пройдет в Бишкеке 15-16 декабря.



Как пояснил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов, это связано с решением Минкультуры о блокировке сайта издания и с судебными тяжбами.

Он сообщил, что журналистов «Клоопа» не будут аккредитовывать на мероприятия с участием президента, «пока не решится вопрос с Минкультуры».

«Аналогично было с “Азаттыком” – когда у них шли судебные разбирательства, мы аккредитацию не проводили», — добавил Алагозов.

Иск прокуратуры и блокировка сайтов

Сайт «Клоопа» на русском языке заблокирован с 12 сентября, а на кыргызском — с начала ноября. Поводом для блокировки сайтов стал материал с заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1». На него с жалобой в Минкультуры обратился ГКНБ. В спецслужбе посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ».

При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках.

Также «Клоопу» сейчас угрожает закрытие юридического лица. 28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом». 12 декабря Октябрьский райсуд Бишкека решил приостановить производство по делу о ликвидации Фонда в связи с назначением повторных экспертиз по 10 публикациям издания.

Однако, как считают юристы «Института медиа полиси» и медиасообщество Кыргызстана, иск столичной прокуратуры «несостоятелен». Они, как и ряд международных организаций, выступили с требование к властям республики «прекратить преследование “Клоопа”» и отозвать иск.

Несмотря на блокировку сайтов «Клоопа», вы можете читать издание в зеркалах сайтов и в социальных сетях.

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