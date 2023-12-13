Минфин США ввел санкции против компании Weitmann Handeln Allianz, зарегистрированной в Кыргызстане. Компания попала санкционный список из 150 физических и юридических лиц из-за снабжения военной промышленности России.

«Weitmann Handeln Allianz (Weitmann), базирующаяся в Кыргызской Республике, является поставщиком услуг “под ключ” по поставкам, логистике и таможенному оформлению для иностранных клиентов. Weitmann отправил в Россию сотни партий товаров, состоящих из автоматических машин обработки данных и дисковых накопителей», — говорят Минфине США.

По данным Минюста, ОсОО Weitmann было создано в Бишкеке 24 августа 2022 года. В качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля. Единственной учредительницей компании указана Шевелева Ирина Владимировна. Руководит компанией Нургазы Мырзахматов. На сайте компании указано, что Weitmann занимаются логистикой.

Несмотря на то, что Кыргызстан официально придерживается нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину на деле власти страны продолжают тесное сотрудничество с РФ по разным сферам, в том числе в экономике и торговле.

На фоне этого США и страны Евросоюза не раз предупреждали Кыргызстан о необходимости не допустить, чтобы страна использовалась Россией для обхода санкций, наложенных на РФ из-за вторжения в Украину.

Затем США ввели санкции в отношении пяти кыргызских компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к поставкам санкционных товаров в Россию.

После этого в ГКНБ заявили, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режиму соблюдения, введенных США и западными странами, санкционных ограничений по отношению к России».



В Госкомитете допустили, что к нарушению санкционных мер могут быть причастны частные компании, которые могли и не знать о том, кто является конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции.

Также в спецслужбе добавили, что начали расследование, «направленное на установление и прекращение деятельности, возможно, причастных к этому частных компаний и фирм».

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