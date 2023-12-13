В ГКНБ 13 декабря сообщили о раскрытии спецслужбой убийства криминального авторитета Рыспека Акматбаева, произошедшего в 2006 году.



Как рассказали в Госкомитете, по факту убийства было возбуждено уголовное дело, но «по неизвестным причинам до настоящего времени оставалось нераскрытым резонансным преступлением».

Однако, как сообщили в спецслужбе, преступление удалось раскрыть благодаря показаниям киллера, работавшего на убитого кримавторитета Камчы Кольбаева. Имя не озвучивается в интересах следствия.



Так, по версии следствия, убийство Акматбаева было совершено «в целях раздела сфер преступного влияния» со стороны Камчы Кольбаева, Алманбета Анапияева, Болота Самсалиева (Боха Казарманский) и пропавшего без вести Марата Раимбекова (Рэмбо).

По данным спецслужбы, убийство Акматбаева должны были исполнить все вместе. В момент убийства за рулем машины был Раимбеков, а на заднем сидении сидел Кольбаев, который «руководил происходящим процессом».

«В связи с чем, не ждав выхода последнего Анапияев и Самсалиев непосредственно в упор расстреляли Акматбаева, после чего скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении Госкомитета.



В ГКНБ добавили, что спецслужбой проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и выявление причастности Кольбаева и его ОПГ к другим аналогичным преступлениям.

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Убийство Рыспека Акматбаева произошло 10 мая 2006 года в селе Кок-Жар возле мечети. Он умер на месте от множества огнестрельных ранений в голову и грудь.

За месяц до убийства Акматбаев был избран депутатом Жогорку Кенеша по Балыкчинскому округу. Однако, как писал Азаттык в 2006 году, депутатом его не зарегистрировали.

Акматбаев обвинялся в организации убийства троих человек, в том числе начальника Главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД Кыргызстана Чыныбека Алиева. В январе 2006 года Первомайский райсуд Бишкека оправдал Акматбаева. Однако, после этого потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд.



Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.