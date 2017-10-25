Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков обсудил с главой казахского правительства Бакытжаном Сагинтаевым решение проблем на кыргызско-казахской границе. По данным погранслужбы, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» стоят в очереди около 500 грузовых фур.

Пресс-служба правительства сообщила, что Исаков встретился со своим коллегой Бакытжаном Сагинтаевым 25 октября в Армении.

Во время переговоров стороны обсудили проект «дорожной карты» из 48 пунктов, которая «направлена на разрешение всех имеющихся вопросов между двумя странам».

Премьер-министры поручили ведомствам доработать проект.

До этого главы правительств двух государств провели двусторонние переговоры 18 октября.

Тогда они договорились, что переход границы будет облегчен для «физических лиц с личным багажом», легковых автомобилей и пустых грузовиков.

Главы двух правительств пообещали решить вопрос о пересечении границы грузовыми фурами в течение пяти дней, однако ситуация на границе остается прежней.

В погранслужбе Кыргызстана журналисту Kloop.kg сообщили, что на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» скопилось около 500 фур.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе начала усложняться после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана «в любви к Бакиевым», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу— на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Сейчас главная проблема — низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников.

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