Парламент выбирает спикера: Важно это или нет?

Парламент вновь выбирает себе спикера. Предыдущий спикер Чыныбай Турсунбеков сложил полномочия по собственному желанию. Редакция Kloop.kg объясняет простым языком, кто такой спикер, зачем он необходим и что он может.
Что случилось?
Сегодня, 25 октября, депутаты парламента (Жогорку Кенеша) выбирают себе спикера (торага). Эта необходимость возникла после того, как предыдущий спикер Чыныбай Турсунбеков сложил с себя полномочия объяснил это тем, что «нужно снизить температуру» в стране после выборов.
Кто такой спикер?
Проще говоря, спикер — это модератор дискуссий и администратор в парламенте. Его нельзя назвать главой парламента, так как он не указывает депутатам, какие решения они должны принимать.
Представьте себе большой зал, в котором сидят 120 человек и им надо обсудить важные для страны вопросы. Если каждый будет кричать и перебивать друг друга, то ничего из этого не выйдет. Чтобы обсуждение шло конструктивно, необходим спикер.
Он отвечает за список вопросов, порядок и длительность выступления депутатов в Жогорку Кенеше. Спикер должен следить за тем, чтобы каждая фракция имела одинаковые с остальными условия работы.
Почему спикер важен?
Несмотря на то, что должность спикера — по большей мере, административная, он имеет больше политического веса как представитель законодательной ветви власти, то есть парламента.
Он отвечает за взаимодействие Жогорку Кенеша с президентом, правительством, судебной системой и остальными государственными органами. Спикер представляет парламент Кыргызстана в отношениях с другими странами.
Спикер исполняет обязанности президента, если глава государства покидает свой пост раньше истечения срока полномочий. Он подписывает законы, если парламент настаивает на их принятии, вопреки возражению президента.
От спикера зависит, каким образом будут потрачены деньги, выделенные на деятельность парламента, и кто и как будет пользоваться имуществом Жогорку Кенеша. Он одобряет командировки депутатов и утверждает затраты на них.
Кто выбирает спикера?
Спикера выбирают депутаты парламента. На этот пост может выдвигаться любой депутат. После избрания спикер продолжает быть депутатом — он тоже голосует за или против законопроектов. Выборы проходят через тайное (анонимное) голосование. Кандидат считается избранным на пост спикера, если за него проголосовало более 60 из 120 депутатов.
Что поменяется после выборов спикера?
От избрания очередного спикера в вашей жизни сиюминутно ничего не изменится. Но от персоны и навыков этого человека зависит качество и направление будущих обсуждений в парламенте, за который вы голосовали.
Важно, чтобы этот человек был одинаково справедлив по отношению ко всем депутатам и координировал деятельность законодательной ветви власти не в интересах одной партии или нескольких людей, а всего парламента.
От этого человека будет зависеть, как быстро парламент будет решать насущные вопросы и принимать или отклонять законопроекты, которые возможно касаются вашей повседневной жизни.
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