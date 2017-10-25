Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков заявил, что покидает свой пост. Однако он останется работать в парламенте в качестве депутата.
Турсунбеков заявил о сложении с себя полномочий на заседании парламента 25 октября.
По его словам, он уходит с поста, чтобы «снизить температуру в стране».
«Полтора года я старался всегда объективно работать и оправдать оказанное мне доверие. Выборы подогрели температуру в стране, и для того, чтобы снизить ее, я думаю, мне надо уйти в отставку», — сказал Турсунбеков.
Турсунбеков добавил, что продолжит работать в парламенте в качестве депутата.
Депутат парламента Мыктыбек Абдылдаев от фракции «Бир Бол» предположил, что Турсунбеков мог заявить об отставке из-за разногласий в Социал-демократической партии.
Однако лидер СДПК Иса Омуркулов заявил, что разногласий в партии нет.
«Что касается внутренних дел партии, то он не утратил доверия, и никто не давил на него в плане ухода. У нас все меняется быстро, и кто знает, может он еще раз будет избран», — сказал Омуркулов.
По предварительной информации на эту должность претендуют:
- лидер провластной СДПК Иса Омуркулов;
- председатель парламентского комитета Жогорку Кенеша по обороне и безопасности Аскарбек Шадиев;
- депутат от партии «Кыргызстан» Дастан Джумабеков.
В июле 2017 года Турсунбеков заявил, что планирует участвовать в президентских выборах.
Его заявление раскритиковал президент Алмазбек Атамбаев, предложив ему выйти из состава СДПК, поскольку решение Турсунбекова шло вразрез с решением партийного большинства.
После этого Турсунбеков заявил, что не хочет быть «яблоком раздора», поэтому не будет выдвигаться в качестве кандидата в президенты и останется на должности спикера.
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