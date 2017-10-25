Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков заявил, что покидает свой пост. Однако он останется работать в парламенте в качестве депутата.

Турсунбеков заявил о сложении с себя полномочий на заседании парламента 25 октября.

По его словам, он уходит с поста, чтобы «снизить температуру в стране».

«Полтора года я старался всегда объективно работать и оправдать оказанное мне доверие. Выборы подогрели температуру в стране, и для того, чтобы снизить ее, я думаю, мне надо уйти в отставку», — сказал Турсунбеков.

Турсунбеков добавил, что продолжит работать в парламенте в качестве депутата.

Депутат парламента Мыктыбек Абдылдаев от фракции «Бир Бол» предположил, что Турсунбеков мог заявить об отставке из-за разногласий в Социал-демократической партии.

Однако лидер СДПК Иса Омуркулов заявил, что разногласий в партии нет.

«Что касается внутренних дел партии, то он не утратил доверия, и никто не давил на него в плане ухода. У нас все меняется быстро, и кто знает, может он еще раз будет избран», — сказал Омуркулов.

По предварительной информации на эту должность претендуют:

лидер провластной СДПК Иса Омуркулов;

председатель парламентского комитета Жогорку Кенеша по обороне и безопасности Аскарбек Шадиев;

депутат от партии «Кыргызстан» Дастан Джумабеков.

В июле 2017 года Турсунбеков заявил, что планирует участвовать в президентских выборах.

Его заявление раскритиковал президент Алмазбек Атамбаев, предложив ему выйти из состава СДПК, поскольку решение Турсунбекова шло вразрез с решением партийного большинства.

После этого Турсунбеков заявил, что не хочет быть «яблоком раздора», поэтому не будет выдвигаться в качестве кандидата в президенты и останется на должности спикера.

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