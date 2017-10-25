Татьяна Фельгенгауэр пришла в сознание, хотя по прежнему находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания. Напавшего на нее мужчину отправили в СИЗО на два месяца.
Татьяна Фельгенгауэр пришла в сознание и обратилась ко всем с письмом. Она шутит, что «дышать через трубочку даже прикольно», и обещает скоро вернуться и всех обнять.
Тем временем 48-летнего Бориса Грица, напавшего на ведущую с ножом, отправили на два месяца в СИЗО. Мужчина утверждает, что находился с ней в «телепатическом контакте», а люди, называющие себя его знакомыми и родственниками, утверждают, что он искал ее адрес.
Ранее Грица называли жителем Израиля и иностранцем, но мужчина говорит, что живет в городе Люберцы в Московской области.
Мужчина признал, что ударил Фельгенгауэр ножом, но настаивает, что убивать ее не собирался. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, хотя сразу после нападения рассматривали его действия как хулиганство.
Делом о нападении на журналистку занимается московское управление Следственного комитета по расследованию особо важных дел – оно вызвало большой резонанс.
Следить за расследованием обещали большие полицейские начальники и лично мэр Москвы Сергей Собянин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России Всеволод Богданов сказали, что преступление не связано с политикой.
Тем не менее, до нападения на новостном канале «Россия 24» не раз показывали репортажи, в которых лично Фельгенгауэр и других сотрудников радиостанции «Эхо Москвы» обвиняли в работе на Госдеп и западные НКО.
Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября.
Борис Гриц прыснул в лицо охраннику из газового баллончика, поднялся на 14 этаж здания в радиостанцию, где подошел к радиоведущей и ударил ее ножом в шею.
Грица задержала подоспевшая охрана, его скрутили, но до этого он успел легко ранить одного из сотрудников службы безопасности.
Татьяна Фельгенгауэр не первый журналист «Эха Москвы», который подвергся нападению.
В 2017 году журналистка Юлия Латынина покинула Россию после того, как неизвестные сожгли машину ее родителей.
Радиоведущий Александр Плющев утверждает, что угрозы журналистам «Эха Москвы» приходят регулярно.
Татьяна Фельгенгауэр — российская журналистка, ведущая и заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы». Она работает на радиостанции более 10 лет.
Вместе с главредом «Независимой газеты» Константином Ремчуковым ведет программу «Особое мнение», также ведет утреннее шоу с Александром Плющевым.
«Эхо Москвы» — круглосуточная российская радиостанция, известная своими аналитическим программами и интервью. Власти России не раз пытались закрыть или приостановить деятельность радиостанции.
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