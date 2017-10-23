Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил ножом в горло радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр. Журналистку госпитализировали, нападавший задержан.

О нападении на сотрудницу сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов в своем твиттере.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», — написал он.

Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан.Татьяна госпитализирована.Ей поставлен катетер — Алексей Венедиктов (@aavst) October 23, 2017

По словам врачей, жизни журналистки уже ничто не угрожает.

Нападавшего обезвредила охрана и передала в полицию.

«Дождь», ссылаясь на телеграм-канал Mash, пишет, что нападавших могло быть двое. По информации издания, неизвестные брызнули в лицо охранника из газового баллончика и проникли в редакцию.

Пока мотивы нападавшего неизвестны, однако издание «РИА новости», ссылаясь на свой источник, пишет, что это произошло из-за «личного конфликта».

«Интерфакс» сообщил, что правоохранительные органы рассматривают в качестве основной версии нападения хулиганство.

«Предварительно, нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр», — сказал источник издания.

Татьяна Фельгенгауэр — российская журналистка, ведущая и заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы». Она работает на радиостанции более 10 лет.

Вместе с главредом «Независимой газеты» Константином Ремчуковым ведет программу «Особое мнение».

«Эхо Москвы» — круглосуточная российская радиостанция, известная своими аналитическим программами и интервью. Власти России не раз пытались закрыть или приостановить деятельность радиостанции.