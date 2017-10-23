Легковая машина с гражданами Кыргызстана перевернулась на трассе недалеко от российского города Саратова. В результате аварии пострадали пять человек, их госпитализировали.

Авария произошла утром 23 октября. Водитель минивена «Хонда» не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги и опрокинулся.

В результате пострадали пять человек. По данным российских СМИ, все они граждане Кыргызстана.

«Возле населенного пункта Мокроус съехал в кювет и опрокинулся легковой автомобиль. Пострадали пять граждан Кыргызстана», — сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции.

Пострадваших госпитализировали с травмами средней тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются. Посольство Кыргызстана в России также выясняет подробности.

Это не первая авария возле Саратова, в которой пострадали граждане Кыргызстана. В начале сентября этого года две машины марки «Тойота» столкнулись на шоссе.

Министерство иностранных дел сообщило, что тогда пострадали семь кыргызстанцев.

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Фото: «Взгляд-Инфо»