Шесть строителей пострадали во время обвала строящегося дома к югу от микрорайона Асанбай в Бишкеке. Двоих пострадавших госпитализировали, четверым оказали помощь на месте.
Новость обновлена в 16:15.
Строящийся дом обвалился примерно в 14:00.
Как следует из снимков, у дома было построено около трёх этажей. Никто в результате инцидента не погиб.
Согласно этим же снимкам, обвалилась средняя часть здания. Рабочие закрыли обвалившуюся часть здания зеленым материалом, так что нельзя разглядеть обвал.
— Azattyk Media (@AzattykMedia) October 23, 2017
По словам главного инспектора Госэкотехинспекции Шарафа Ачылдиева, неделю назад на этом объекте проводился плановый рейд. Фирме-застройщику оставили уведомление о приведении здания в соответствие со всеми строительными нормами.
«Обрушение произошло из-за нарушения правил производственных работ. За это нарушение несут ответственность прораб, руководитель, который осуществляет строительство и технический надзор. Эти лица должны были находиться на объекте. Будем устанавливать виновных лиц», — сказал он.
Строящийся объект принадлежит компании «Авангард стиль». В компании сказали, что выясняют причины обвала.
Милиционеры взяли объяснительные у всех строителей, провели для них инструктаж и отпустили домой.
Похожий случай произошёл в Бишкеке в феврале этого года, когда при обвале перекрытия пятого этажа пострадало четверо рабочих на строящемся в центре города здании.
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