Шесть строителей пострадали во время обвала строящегося дома к югу от микрорайона Асанбай в Бишкеке. Двоих пострадавших госпитализировали, четверым оказали помощь на месте.

Новость обновлена в 16:15.

Строящийся дом обвалился примерно в 14:00.

Как следует из снимков, у дома было построено около трёх этажей. Никто в результате инцидента не погиб.

Согласно этим же снимкам, обвалилась средняя часть здания. Рабочие закрыли обвалившуюся часть здания зеленым материалом, так что нельзя разглядеть обвал.

По словам главного инспектора Госэкотехинспекции Шарафа Ачылдиева, неделю назад на этом объекте проводился плановый рейд. Фирме-застройщику оставили уведомление о приведении здания в соответствие со всеми строительными нормами.

«Обрушение произошло из-за нарушения правил производственных работ. За это нарушение несут ответственность прораб, руководитель, который осуществляет строительство и технический надзор. Эти лица должны были находиться на объекте. Будем устанавливать виновных лиц», — сказал он.

Строящийся объект принадлежит компании «Авангард стиль». В компании сказали, что выясняют причины обвала.

Милиционеры взяли объяснительные у всех строителей, провели для них инструктаж и отпустили домой.

Похожий случай произошёл в Бишкеке в феврале этого года, когда при обвале перекрытия пятого этажа пострадало четверо рабочих на строящемся в центре города здании.

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