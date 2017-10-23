Парламентский Комитет по бюджету и финансам одобрил отказ от технической помощи со стороны Казахстана в $100 млн. Теперь парламент должен будет рассмотреть денонсацию соглашения в трех чтениях на общих слушаниях.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил на заседании комитета по бюджету и финансам, что Казахстан обещал выделить $100 млн еще в 2014 году, соглашение об этом было подписано лишь в 2016 году, но деньги до сих пор не выделены.

По словам Зилалиева, на эти деньги Кыргызстан собирался построить лаборатории.

«Мы уже создали лаборатории за счет бюджета, не дожидаясь их помощи, и построим еще. Конечно, нам будет тяжело, но если мы не будем уважать себя, никто нас не будет уважать, потому и решили денонсировать», — сказал Зилалиев.

Он также заявил, что правительство будет искать источники финансирования для строительства лабораторий из бюджета или извне.

В результате члены комитета одобрили денонсацию соглашения с Казахстаном. Теперь парламент должен будет рассмотреть отказ от помощи на общих слушаниях в трех чтениях.

Отказ от $100 млн ранее поддержал и президент Алмазбек Атамбаев, заявив 15 октября, что Кыргызстан «не нуждается» в казахской помощи.

«Сейчас меня упрекают тем, что казахи дают нам $100 млн […]. Это называется техническая помощь. Они прождали три года, пока мы не пришли с проблемами к ним. Честно сказать, нам такая помощь не нужна», — сказал президент.

Правительство Кыргызстана направило документ в парламент 20 октября после ухудшениях ситуации на кыргызско-казахской границе.

Соглашение о выделении $100 млн президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в июле. Деньги должны были потратить на составление дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, на обустройство и техническое оснащение таможенных пунктов, а также на совершенствование ветеринарной и карантинной систем.

Дипломатический скандал с Казахстаном

Отношения Кыргызстана и Казахстана ухудшились после того, как президент Алмазбек Атамбаев в своем выступлении 7 октября негативно высказался о казахских властях.

С 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Казахские пограничники объяснили это «плановой операцией» по выявлению террористов и контрабандистов.

Ситуация на границе начала улучшаться после двусторонних переговоров между правительствами двух стран в Астане 18 октября — физические лица, пустые автомобили и пассажироперевозчики стали пересекать границу в ускоренном режиме.

Однако вопрос о груженных фурах чиновники пообещали решить в течение пяти дней.

На двух контрольно-пропускных пунктах все еще сохраняются очереди и автомобильные заторы.

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