Генпрокуратура выяснила, что Министерство транспорта и дорог «необоснованно» выделило более 6,5 млн сомов госпредприятию «Кыргызаэронавигация». После проверки ведомство вернуло деньги в госбюджет.

Генеральная прокуратура обнаружила, что Министерство транспорта и дорог в 2017 году перечислило на счет госпредприятия «Кыргызаэронавигация» 6 млн 833 тысячи сомов для выплаты субсидий авиадиспетчерам и другим работникам предприятия.

Однако в Генпрокуратуре считают, что перечисления ведомства были «необоснованны», потому что «Кыргызаэронавигация» — одно из самых прибыльных предприятий.

Генпрокуратура вынесла акт прокурорского реагирования и Министерство транспорта и дорог вернуло выделенные деньги в бюджет государства.

По теме: