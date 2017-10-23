Генпрокуратура выяснила, что Министерство транспорта и дорог «необоснованно» выделило более 6,5 млн сомов госпредприятию «Кыргызаэронавигация». После проверки ведомство вернуло деньги в госбюджет.
Генеральная прокуратура обнаружила, что Министерство транспорта и дорог в 2017 году перечислило на счет госпредприятия «Кыргызаэронавигация» 6 млн 833 тысячи сомов для выплаты субсидий авиадиспетчерам и другим работникам предприятия.
Однако в Генпрокуратуре считают, что перечисления ведомства были «необоснованны», потому что «Кыргызаэронавигация» — одно из самых прибыльных предприятий.
Генпрокуратура вынесла акт прокурорского реагирования и Министерство транспорта и дорог вернуло выделенные деньги в бюджет государства.
По теме:
- Генпрокуратура: Сотрудники Соцфонда присвоили почти 10 млн сомов
- Возбуждено дело на сотрудников минтранса из-за нарушений при установке освещения на трассе в аэропорт «Манас»
- Генпрокуратура: Сотрудники Минтранса покупали компьютеры по завышенным ценам, возбуждено дело