По данным погранслужбы Кыргызстана, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» образовался затор из более 400 грузовых автомобилей. На других пунктах пропуска больших очередей и заторов не наблюдается.

В пресс-службе погранслужбы Кыргызстана журналисту Kloop.kg сообщили, что на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» в очереди скопились 490 грузовых фур.

Причиной таких автомобильных заторов стало снижение скорости пропуска со стороны казахских пограничников. По данным погранслужбы, 22 октября казахские пограничники пропускали всего по 6 машин в час.

«23 октября пропуск осуществляется очень медленно, четыре машины в час. Никаких особых причин казахские пограничники не называют, в основном они ссылаются на отсутствие рентгеновских аппаратов по всем пунктам пропуска, но это не официальные их отмазки», — сообщили в погранслужбе

В погранслужбе также сказали, что на КПП «Ак-Жол» («Кордай») казахская сторона пропускает автомобили без долгих задержек, но там наблюдается скопление более ста человек.

На других контрольно-пропускных пунктах нет очередей и автомобильных заторов.

Представитель независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Максатбек Дуйшеев сказал в интервью радио «Азаттык», что граждане и легковые машины проходят границу без особого труда, но ситуация с грузовым транспортом остается все так же плохой.

Ситуация на кыргызско-казахской границе

Ситуация на границе стала улучшаться после двусторонних переговоров между правительствами двух стран, которые прошли 18 октября.

Главы правительств двух государств договорились, что физические лица с личным багажом, автобусы с пассажирами и пустые грузовики будут пересекать границу в «облегченном порядке».

Однако вопрос о груженных фурах чиновники пообещали решить в течение пяти дней.

Пограничники Казахстана 10 октября перешли на усиленный режим работы, что привело к огромным очередям и многокилометровым пробкам из большегрузов со скоропортящейся продукцией.

Казахские власти объяснили это «плановой операцией» по поимке террористов и преступников, а также поиском нарушителей, которые не соблюдают фитосанитарные правила.

Ситуация на границе осложнилась после того, как президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана «в любви к Бакиевым», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

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