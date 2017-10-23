«Хонда CRV» и «Фольксваген Пассат» столкнулись на трассе в Таласском районе Таласской области. В аварии погибли два человека, трое доставлены в больницу.

По данным пресс-службы МЧС, столкновение «Хонды CRV» и «Фольксвагена Пассат» произошло между селами Чон-Токой и Арал 22 октября в 9:00.

В аварии погибли водитель и пассажир «Фольксвагена Пассат». Два пассажира «Фольксвагена» и водитель «Хонды CRV» доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Патрульная служба выясняет причины аварии, назначены необходимые экспертизы.