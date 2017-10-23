В городе Нунеатон графства Уорикшир мужчина, вооруженный дробовиком, в течение четырех часов удерживал посетителей боулинг клуба. Клуб был взят штурмом, заложники освобождены.

Чтобы освободить заложников, полицейским пришлось использовать светошумовые гранаты.

При штурме боулинг-клуба никто из них не пострадал, но, по информации некоторых британских СМИ, сам вооруженный мужчина был доставлен в больницу.

Боулинг клуб находился на развлекательного центра «Бермуда-парк», его окружали детская площадка, рестораны, кинотеатр и другие заведения. Все они были забаррикадированы на время штурма.

Данные о числе заложников разнятся. Daily Mirror пишет о двух заложниках, а BBC упоминает, что в самом центре находилось около 50 человек.

В течение четырех часов осады боулинг-клуба десятки посетителей соседствующих заведений не могли выйти из зданий и наблюдали за спасением заложников. Полиция поблагодарила их всех за терпение.

Правоохранительные органы не называют это терактом. По их информации, вооруженный мужчина был бывшим супругом одной из посетительниц боулинг клуба.

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