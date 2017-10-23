Шотландца Джейми Харрона посадили в дубайскую тюрьму на три месяца за «непристойное поведение», по этому обвинению ему грозило три года лишения свободы. Его осудили за то, что он схватил мужчину за бедро. Сам парень утверждает, что пробирался сквозь толпу в баре, выставив вперед руку, и случайно кого-то коснулся.

В июле 2017 года шотландец Джейми Харрон, будучи в Дубае проездом на два дня, пошел в ночной клуб.

Там, по его словам, он случайно схватил кого-то в толпе за бедро, когда шел с вытянутой рукой, чтобы не пролить напиток.

Мужчина, которого схватили за бедро, оказался арабским бизнесменом.

Он пожаловался на «непристойное поведение» шотландца и парня арестовали.

Позднее бизнесмен отозвал свой иск, но прокуратура не закрыла дело.

Харрон уже получил месяц тюрьмы за распитие пива, теперь его осудили еще на три месяца за непристойное поведение.

Но и это еще не все — парню грозит лишение свободы еще по двум обвинениям, распитию алкоголя и демонстрации непристойного жеста.

Харрон был арестован в июле — с тех пор он лишился работы и потратил 30 тысяч фунтов (почти 50 тысяч долларов) на судебные издержки.

Шотландец надеется вернуться на родину и уже оттуда судиться с обвинителем, потому что не надеется на справедливый суд в Дубае.

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