Как накопить на отпуск с зарплатой в 15 тысяч сомов — советы от Kloop.kg и FINCA Банк

Отдых за границей, качественное образование или автомобиль — как накопить на это с маленькой зарплатой?
Материал создан совместно с FINCA Банк в рамках проекта «Финансовая грамотность». Одна из миссий банка — сокращение бедности и повышение уровня жизни населения.
Начало месяца — вы получили заветную зарплату. Середина месяца — зарплаты больше нет. Вы судорожно рыщите по карманам, чтобы найти денег хотя бы на дорогу до работы. Знакомо?
Редакция Kloop.kg и FINCA Банк объясняют, как детализировать свои расходы и не потратить заработанные деньги в первые недели месяца. Средний размер заработной платы в Кыргызстане в 2017 году — 15 тысяч сомов. Эту сумму (с учётом налогов и без учета аренды недвижимости) мы возьмем за основу.
1. Делим на пять
Уберите из зарплаты обязательные расходы, например, коммунальные платежи. Оставшуюся часть делите на пять равных частей. В итоге, у вас получится бюджет на четыре недели и сбережения. Очень важно, чтобы эти накопления (2800 сомов) были неприкосновенны.
Когда наберется, к примеру, 10000 сомов, вы можете положить их на пополняемый депозитный счет в банке. Это позволит вам иметь небольшой пассивный доход, который не будет съедать инфляция. У FINCA Банк, например, есть срочные и накопительные депозиты. К тому же эти деньги физически не будут рядом с вами, что удержит вас от соблазна их потратить.
2. Планируем
Чтобы контролировать расходы нужно строгое планирование. Один из ярких примеров, на чём можно сэкономить — продукты питания:
• Составляйте меню на неделю, в нём могут быть базовые и недорогие продукты;
• Покупайте продукты заранее. Так вы уменьшите затраты из категории «покупки возле дома».
• Составляйте список покупок и строго следуйте ему.
• В супермаркетах смотрите на нижние и дальние полки. Мерчендайзеры выкладывают самые дорогие и выходящие из срока годности товары на уровне глаз, чтобы стимулировать продажи.
• Скидки. Если вы закупаетесь в супермаркете, старайтесь брать продукты со скидками и ничего больше, потому что остальные товары в этом магазине могут быть заметно дороже, чем в других магазинах или на базарах.
• Уделите внимание продуктам отечественного производства. Они чаще оказываются дешевле, так как производители тратят меньше денег на транспортировку.
• Кушайте дома. Во многих отношениях это дешевле и убережет вас от ненужных расходов на пустой желудок.
Планируя свой бюджет, отслеживайте цены и скидки в других магазинах, обязательно торгуйтесь на рынке.
33600 сомов — столько вы сможете накопить за год, откладывая по 2800 сомов каждый месяц
Если сильно хочется купить что-нибудь красивое и ненужное, просто подождите пару недель. За это время желание пропадет, и вы сможете планировать траты разумно. То же самое относится к зарплате. Старайтесь не делать большие покупки в день зарплаты, так вы сможете избежать необдуманных затрат.
3. Оптимизируем
Абсолютно ВСЕ расходы лучше записывать. Это сложно. Но так вы поймете, на что уходит больше денег, и от чего можно отказаться. Подвох в том, что это нужно делать каждый день — можно использовать таблицы Excel или удобные мобильные приложения, например, Money Lover или Daily Expenses.
Отслеживая расходы, вы легко заметите пустяки, которые «съедают» ваш бюджет: сигареты, шоколад, кофе, чипсы, походы в бар с друзьями.
Если вы пропустите пару посиделок в кафе, то сэкономите накопления на целый месяц. Вы можете один год потерпеть, но зато уже летом будете гулять по старой части грузинского Тбилиси (или сможете приобрести ноутбук, телефон или фотоаппарат, или сможете купить уютную мебель в дом).
Ещё один способ стать экономнее — посчитать, сколько вы зарабатываете за час работы.
Чашка кофе или 90 сомов — стоимость одного часа вашей работы при зарплате 15 тысяч сомов
Готовить самостоятельно — это вкусно и дешево. Для экономии можно устроить один день в неделю вегетарианским и разгрузочным (это еще и полезно).
Пользуйтесь банковскими картами, потому что в этом есть преимущества:
1. Вы не будете платить налог с продаж (два процента от стоимости товаров).
2. Вам будет легче отслеживать свои расходы: у большинства коммерческих банков в Кыргызстане есть онлайн-банкинг, где расходы детализируется.
3. Многие магазины предлагают скидки за оплату картами определенных банков.
4. Это безопаснее, чем иметь при себе наличные.
Зульфия Текимбаева
начальница Управления FINCA Банк по развитию некредитных банковских продуктов
Соблазн потратить деньги всегда есть, особенно когда вы носите наличные с собой в кошельке. Чтобы удержаться от лишних трат или не потратить накопленные деньги, мы рекомендуем следующее:
• не носите с собой наличные деньги, лучше держать их на счету;
• не снимайте с карточки все деньги, снимайте ровно столько, сколько вам необходимо для расчетов в ближайшие дни;
• откройте депозит в банке, так ваши деньги будут в сохранности и благодаря начисляемым процентам, будут еще преумножаться;
• посчитайте, сколько вам необходимо, чтобы осуществить свою мечту и регулярно откладывайте, приближение к желаемой сумме будет вашей наградой за дисциплинированность.
4. Мечтаем
Чтобы не просто так откладывать свои кровные каждый день, поставьте себе цель. Вот самые клевые по версии редакции Kloop.kg:
• Путешествие в экзотические края;
• Записаться на образовательные онлайн-курсы;
• Копить на открытие собственного бизнеса;
• Съездить на концерт любимого исполнителя.
Копить деньги — это большая и кропотливая работа. Вам предстоит вести точные расчеты и отказывать себе во многом. Если у вас есть сильный мотив, то соблюдать финансовую дисциплину намного легче.
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Приходите 24 октября в головной офис FINCA Банк в 17:00, чтобы отпраздновать Всемирный день сбережений. Вам расскажут о финансовой грамотности и дадут полезные жизненные советы о накоплении денег.
Вход свободный, вот карта проезда:
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