Как накопить на отпуск с зарплатой в 15 тысяч сомов — советы от Kloop.kg и FINCA Банк

• Составляйте меню на неделю, в нём могут быть базовые и недорогие продукты;

• Покупайте продукты заранее. Так вы уменьшите затраты из категории «покупки возле дома».

• Составляйте список покупок и строго следуйте ему.

• В супермаркетах смотрите на нижние и дальние полки. Мерчендайзеры выкладывают самые дорогие и выходящие из срока годности товары на уровне глаз, чтобы стимулировать продажи.

• Скидки. Если вы закупаетесь в супермаркете, старайтесь брать продукты со скидками и ничего больше, потому что остальные товары в этом магазине могут быть заметно дороже, чем в других магазинах или на базарах.

• Уделите внимание продуктам отечественного производства. Они чаще оказываются дешевле, так как производители тратят меньше денег на транспортировку.

• Кушайте дома. Во многих отношениях это дешевле и убережет вас от ненужных расходов на пустой желудок.