Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 20 дней ареста. За это время, по его словам, он прочел 20 книг, выпил 80 литров чая и выучил несколько слов на кыргызском языке.

Из спецприемника в Москве российский оппозиционер Алексей Навальный вышел 22 октября. Телеканал «Дождь» сообщает, что его вывезли рано утром, до приезда журналистов.

Политик написал об освобождении в своем инстаграме. В спецприемнике, по его словам, он успевал читать книги, слушать радио и учиться кыргызскому языку.

«За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на кыргызском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню „Дай мне слово ведь я тамада“ по радио», — написал он.

Какие именно кыргызские слова он выучил, Навальный уточнять не стал.

Политика арестовали 2 октября за то, что, по мнению властей, он призывал людей участвовать в «несогласованной акции протеста».

В суде Навальный заявил, что не считает себя виновным. По его словам, его арест — это «политическое преследование» в отношении него.

Митинг Навального должен был пройти 29 сентября в Нижнем Новгороде.

Изначально мэрия города предоставила ему специально отведенное место для акции, но затем власти отказались согласовывать митинг и заявили, что вместо него пройдет спортивный фестиваль.

После ареста Навального, его сторонники начали 7 октября протест с требованием допустить оппозиционера к участию в президентских выборах в России в 2018 году. Ранее Центризбирком заявлял, что Навального не допустят к выборам из-за судимости.

Этот арест стал для Навального уже третьим в этом году.

В середине июня политика арестовали на 25 суток за призывы к участию в «несогласованных митингах», которые прошли по всей стране, а в марте 2017 года его отправили на 15 суток в спецприемник за неповиновение полиции во время акции «Он вам не Димон».

Алексей Навальный — российский общественный деятель и оппозиционер, который с 2010 году ведёт борьбу с коррупцией в российских госорганах.

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