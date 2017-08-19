Российское издание «Лайф» пообещало 50 тысяч рублей тому, кто снимет оппозиционера Алексея Навального во время его отпуска. Политик через подставное лицо продал видео, записанное его женой. СМИ утверждает, что «Навальный сам себя обманул».

Российский оппозиционер Алексей Навальный выпустил видео под названием «Как я заработал денег на дурачках с LifeNews» 18 августа.

Youtube-программа Навального была посвящена видео и материалу «Мишленовские похождения: Как Навальный отдыхал в Руане», опубликованному в тот же день изданием «Лайф».

По мнению политика, материал про него выпустили, чтобы отвлечь внимание от расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященного сыну пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Оппозиционер рассказал, что сам через подставное лицо продал изданию свое якобы путешествие по Руану. Снимала видео супруга политика Юлия Навальная.

В ответ, уже вечером 18 августа, «Лайф» написал, что «Навальный сам себя обманул».

Издание утверждает, что журналисты изначально знали, что видео с Навальным было постановкой и ждали, чтобы оппозиционер признался, что находился во Франции.

«Результат же достигнут такой, какой и задумывался: Навальный признал, что был во Франции, конкретно в Руане, признал, что Леонид Волков солгал, ну и самое главное — что сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией настолько непрофессиональны, что не могут создать правдоподобное обоснование своим попыткам продать заведомо ложное видео», — пишет СМИ.

Ранее, в интервью РБК, глава штаба Навального Леонид Волков утверждал, что оппозиционер не уезжал в отпуск.

Путешествием Навального во Францию издание «Лайф» заинтересовалось в конце июля 2017 года. Издание написало об этом, приложив видеозапись с камер наблюдения аэропорта.

Позже СМИ объявило конкурс под названием «Навальный на отдыхе». «Лайф» предлагал 50 тысяч рублей тому, кто снимет оппозиционера во время его отпуска.

«Пришлите видео с Алексеем Навальным снятое в любой точке мира. Главное условие — дата и чтобы по видео было понятно, где оно снято», — написано в условиях задания.

Получив видео от «гражданского журналиста», по словам Навального, издание заплатило только 10 тысяч рублей вместо обещанных 50 тысяч.

Эти деньги оппозиционер пообещал перевести в свой предвыборный фонд. Само издание он назвал «жуликами» добавив, что статья «Лайфа» о нем, полностью выдумана журналистами.

«Лайф» опровергает слова Навального, что издание заплатило ему деньги за видео.

Алексей Навальный — российский общественный деятель и оппозиционер прославившийся своей борьбой с коррупцией. В 2011 году он основал Фонд борьбы с коррупцией.

Самым громким случаем в истории фонда стало расследование имущества премьер-министра Дмитрия Медведева.

Навальный также известен как организатор антикоррупционных митингов в России, где его неоднократно задерживали.

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