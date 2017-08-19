Астероид Флоренс диаметром более четырех километров приблизится к Земле 1 сентября. Американское космическое агентство NASA заявило, что таких больших объектов не наблюдалось с начала исследования небесных тел.

Эксперт по исследованию околоземных объектов NASA Пол Ходас утверждает, что астероид Флоренс пролетит в семи миллионах километров от Земли, что равно примерно 18 дистанциям между Землей и Луной.

«Хотя многие известные астероиды пролетали ближе к Земле, чем Флоренс [пролетит] 1 сентября, но все они были гораздо меньше», — сказал Ходас.

Астероид Флоренс был открыт австралийскими астрономами в 1981 году и был назван в честь английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл.

В следующий раз Флоренс приблизится к Земле после 2500 года.

Диаметр астероида составляет 4,3 километра. Для сравнения, пролетавший в апреле этого года астероид JO25 был размером в полкилометра.

Астероид Флоренс из-за своих размеров входит в перечень опасных для Земли небесных тел. Однако, по словам ученых, угрозы для планеты он не несет.

Более мелкие астероиды регулярно пролетают и на более близком расстоянии от нашей планеты.

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