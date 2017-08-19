Главное Управление патрульной милиции Кыргызстана будет проводить рейды вплоть до сентября. Правоохранительные органы будут проверять подозрительные автомобили и предметы.

Патрульная милиция будет останавливать каждую «подозрительную» машину. По словам замглавы ГУПМ Ыманалы Саркулова, этот рейд связан не только с угрозой теракта, но и грядущими празднованием Дня независимости и началом учебного года.

«Сложно сказать, какие авто и водители будут считаться подозрительными, в основном это зависит от поведения участников [автомобильного] движения», — сказал Саркулов.

Госкомитет безопасности утверждает, что угроза может исходить от группировки «Джамаат таухидва Джихад», которую возглавляет некий Сирожиддин Мухтаров. В Кыргызстане его обвиняют в организации теракта в посольстве Китая в августе 2016 года.

В конце июня 2017 года ГКНБ арестовал четырех кыргызстанцев, подозреваемых в планировании серии терактов на приграничных территориях.

По версии следствия, задержанные собирались использовать для совершения терактов самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие. Всех задержанных водворили в СИЗО ГКНБ.

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