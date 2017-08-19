На пересечении улицы Тоголок Молдо и проспекта Чуй мотоцикл с двумя пассажирами столкнулся с машиной «Тойота Пассо». Мотоциклист скончался на месте, его спутница и пассажиры автомобиля доставлены в больницу.
Обновлено в 16:00.
В ГУВД Бишкека сообщили, что авария произошла в ночь на 19 августа.
Мотоциклист с девушкой на заднем сидении на большой скорости ехал по улице Тоголок Молдо и на пересечении с проспектом Чуй столкнулся с машиной «Тойота Пассо».
Очевидцы утверждают, что за мотоциклом марки «Сузуки» гнались сотрудники патрульной милиции.
При ударе с автомобилем он скончался, его спутница, водитель и пассажиры «Тойоты Пассо» были госпитализированы. Девушка находится в коме.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, назначено служебное расследование.
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