На пересечении улицы Тоголок Молдо и проспекта Чуй мотоцикл с двумя пассажирами столкнулся с машиной «Тойота Пассо». Мотоциклист скончался на месте, его спутница и пассажиры автомобиля доставлены в больницу.

Обновлено в 16:00.

В ГУВД Бишкека сообщили, что авария произошла в ночь на 19 августа.

Мотоциклист с девушкой на заднем сидении на большой скорости ехал по улице Тоголок Молдо и на пересечении с проспектом Чуй столкнулся с машиной «Тойота Пассо».

Очевидцы утверждают, что за мотоциклом марки «Сузуки» гнались сотрудники патрульной милиции.

При ударе с автомобилем он скончался, его спутница, водитель и пассажиры «Тойоты Пассо» были госпитализированы. Девушка находится в коме.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, назначено служебное расследование.

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