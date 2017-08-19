Ранее власти заявляли, что на реконструкцию ипподрома Ак-Кула в Бишкеке потребуется 300 млн сомов. Однако на совещании правительства утвердили стоимость ремонта ипподрома в размере 650 млн сомов.

По словам главы Госагентства по архитектуре Бактыбека Абдиева уже готов план по реконструкции

Ремонт бишкекского ипподрома «Ак-Кула» начнут в 2018 году. Власти ждут, пока объект перейдет в муниципальную собственность.

«Осталось дождаться окончательного судебного решения, которое состоится в ближайшее время. Ипподром должен быть в собственности муниципальных властей города Бишкек, а не в частной собственности. После решения суда у нас будут все основания для начала ремонтных работ на ипподроме», — сказал Абдиев.

После ремонта на ипподроме будет 5,5 тысяч мест, сейчас он может вместить только три тысячи человек.



Скандал на ипподроме

Правительство решило реконструировать ипподром в мае 2017 года.

Во время празднования Нооруза 21 марта, из-за нехватки посадочных мест, зрители начали залезать на деревья и металлическую арку, чтобы увидеть состязания.

После этого в Министерстве внутренних дел сказали, что «Ак-Кула» не соответствует требованиям безопасности, а Федерация кок-бору не смогла организовать игры на должном уровне.

Милиция обещала оштрафовать зрителей и провести служебное расследование в отношении правоохранителей следивших за порядком на ипподроме.

По словам премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, скандал на «Ак-Куле» показал «инфраструктурные проблемы» ипподрома, которые нужно решить.

«Это стало объектом бурного обсуждения общественности. Нужно принять оперативные меры по решению всех имеющихся проблем, в том числе по улучшению условий для зрителей», — сказал он.

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