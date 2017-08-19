Полиция Жамбылской области Казахстана задержала группу людей, пытавшихся ранее незаконно пересечь казахско-кыргызскую границу. Нарушители скрывались от правоохранителей неделю.

К вечеру 18 августа полиция нашла и задержала нарушителей, ранее пытавшихся незаконно пересечь казахско-кыргызскую границу.

По данным правоохранителей, нарушители планировали перегнать лошадей из Казахстана на территорию Кыргызстана. Полиция Жамбылской области искала их неделю.

«Все лица, которые были задействованы в нарушении, все лица которые нанесли повреждение инженерно-техническим сооружением пограничной службы, на данном участк выявлены, сейчас ведутся допросы, следственные мероприятия», — сказал глава Погранслужбы Казахстана Дархан Дильманов.

В КНБ добавили, что также возбудили уголовное дело против пограничника, застрелившего одного из нарушителей.

Инцидент случился вечером 12 августа возле погранзаставы «Жасоркен». Казахстанские пограничники заметили, что группа неизвестных пыталась пересечь границу и попасть в Кыргызстан.

По версии следствия, пытавшиеся пересечь границу кидались камнями в пограничников при попытке пройти сквозь дыру в заборе.

Они отказались подчиниться требованиям пограничников и пытались оказать сопротивление подручными средствами.

После этого пограничники открыли огонь, в перестрелке погиб один из нарушителей. Пуля попала ему в голову.

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