Председатель Нацкомиссии по госязыку Назаркул Ишекеев утверждает, что приговоренный к восьми годам тюрьмы оппозиционер Омурбек Текебаев должен был сдать тест 26 июля, но полномочный представитель политика попросил перенести тест на неопределенное время.

Текебаева в течение месяца не допускали на тест по кыргызскому языку. Центризбирком и Межрайонный суд Бишкека не могли решить каким образом политик, находящийся под следствием, может его сдать.

«Мы согласовали с ГКНБ отдельные моменты, такие как использование компьютера, обеспечение интернетом и другие вопросы. После этого было решено провести бланочное тестирование Текебаева на знание государственного языка», — сказал Назаркул Ишекеев в интервью радио «Азаттык».

Адвокат Текебаева Искен Афиджанов 17 августа заявил, что к его подзащитному пришла сотрудница «Кыргызтеста» и провела тестирование на знание государственного языка в следственном изоляторе.

На сайте национальной комиссии по госязыку сказано, что Текебаев сдал тест с результатом в 93,75 баллов.

Для того, чтобы участвовать в президентской гонке необходимо набрать более 50 баллов.

Сдача теста является обязательным условием для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Первомайский районный суд 15 августа приговорил Текебаева к 8 годам колонии с конфискацией имущества за получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Судья применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.

Сам Текебаев считает дело против него «политически мотивированным». До своего ареста он был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.

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