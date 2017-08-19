Автор саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин, на основе которой снят сериал «Игра престолов», дал интервью российским журналистам. Он рассказал о своей новой книге, посвященной вымышленной династии Таргариенов, рецептах выживания в Вестеросе и судьбах героев.

На этой неделе автор саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин посетил Санкт-Петербург.

Фанаты вселенной «Песни» и «Игры престолов» выстраивались в очередь длиной в сотни метров за автографом. Люди ждали его с раннего утра.

Успел писатель встретится и с российскими журналистами, которым рассказал о новой книге вселенной, жизни в Вестеросе и том, почему он убил Эддарда Старка.

О частых смертях персонажей

Один из российских журналистов спросил писателя о том, что движет Мартином когда он убивает главных героев саги.

По словам Мартина, такой прием он использует, чтобы держать своих читателей в напряжении и страхе.

«Я думаю, единственная возможность сделать это — неожиданно убить кого-то важного. Поэтому я убил Эддарда Старка», — сказал он.

Писатель добавил, что фанаты должны понимать, что в книге может произойти все что угодно и персонаж, в опасной ситуации, может погибнуть.

Джордж Мартин признался, что пишет книги, которые сам хотел бы прочитать. В юности создатель Вестероса не любил книги с предсказуемым сюжетом.

О первой сцене «Песни Льда и Пламени»

Автор признался, что и сам не знает откуда черпает вдохновение, чтобы писать.

Первые зачатки «Песни льда и пламени» появились у Мартина в 1991 году. Писатель начинал работу над научно-фантастическим романом «Авалон».

«Я написал уже порядка 50 страниц, когда мне явилась сцена, которая стала первой главой “Песни льда и пламени”», — рассказал он.

В этой сцене присутствовал обезглавленный человек и щенки лютоволка в снегу. Автор добавил, что он не мог добавить это в «Авалон».

Образ преследовал его, пока писатель не сел за новый роман в жанре фэнтези. Однако для Мартина осталась загадкой, как в его голове появилась эта сцена.

«Возможно это и есть краеугольный камень вдохновения. Я не знаю, откуда приходят сюжеты, они просто приходят и все», — пожал плечами Мартин.

Об «Игре Престолов», актерах и хакерских атаках

Книжным героям Джордж Мартин не сочувствует, но сопереживает их сериальным прототипам. Писатель, приходя на съемочную площадку, встречался с актерами, привязывался к ним.

«Ты подходишь, жмешь руку прекрасному молодому человеку, он радуется, а ты понимаешь: “Я жестоко убью тебя через пару месяцев”. И на этом моменте определенная доля вины прокрадывается в душу писателя», — рассказывает он.

Однако несмотря на чувство вины, у него не было возможности изменить сюжет «Игры престолов», ведь книги были написаны до начала съемок сериала.

К недавнему похищению сценария седьмого сезона и распространению в сети новых серий «Игр престолов» сериала Мартин относится равнодушно. По словам писателя на его работе это не отразится.

«Целых пять сезонов эти сценарии были всем известны, все, кто хотел прочитать книжки, могли прочитать их. На мою работу эта утечка никак не повлияет», — заявил писатель.

Как жить в Вестеросе и не умереть?

Джордж Мартин не смог дать определенного ответа на этот вопрос. Мир Вестероса похож на реальный мир, поэтому всегда есть шанс погибнуть.

«Законы Вестероса — это законы нашего мира, поэтому реальных средств, как в нем выжить, нет. Можно, конечно, посоветовать избегать битв, чтобы точно не умереть от чужого меча, но и это не дает вам иммунитета», — сказал он.

Новая книга о Таргариенах

Автор признался, что в 2018 году планируется выход первого тома книги «Кровь и пламя» о династии Таргариенов.

Он признался, что работа над книгой была странной, так как представляет из себя двухтомную историческую монографию о вымышленном мире.

«Она будет повествовать о династии Таргариенов, король за королем, все, что с ними происходило. Надеемся, в следующем году выйдет первый том», — рассказал Джордж Мартин.

Религия в «Игре престолов»

На вопрос журналистов о религии в «Песне льда и пламени» и «Игре престолов», Джордж Мартин упомянул создателя «Властелина колец» Джона Толкина.

Автор заметил, что несмотря на религиозность Толкина в его произведениях не прослеживалась организованная религия.

Сам Мартин в юности был скептичен к религии, однако автору стало интересно объединить ее и фэнтезийный мир.

По его словам, изучая средневековые традиции он принес в роман то значение, которое религии придают в реальном мире.

«Наверное, с точки зрения Толкина, я очень плохой католик. Однако мне было интересно наблюдать за тем, как религия сочетается с фэнтезийным миром. Хотя многие могут сказать, что религия — сама по себе фэнтези», — сказал он.

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