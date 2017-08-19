Ранее ЦИК не принял 38 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты Текебаева из-за того, что листы для подписей были напечатаны не на средства избирательного фонда политика.

Юрист партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз сообщил Kloop.kg, что жалобу в Межрайонный суд Бишкека подали 19 августа.

По его словам, что решение ЦИКа о недействительности подписей в поддержку кандидата в президенты Текебаева «незаконно», так как в конституционном законе не прописана данная процедура.

«Действительность подписей финансированием денег не подтверждается. Это же бред.[… ]Тем более у нас до единого, вплоть до картриджей, вплоть до бумаги есть трудовые соглашения на руках. Это все будет представлено в суде», — сказал он.

Канатбек Азиз утверждает, что до того, как стало известно о сдаче Текебаевым теста по госязыку, ЦИК признал действительными более 30 тысяч подписей, но потом поменял свое решение.

Ранее ЦИК признал недействительными более 38 тысяч подписей сторонников Текебаева из-за того, что подписи собирались на личные средства политика.

Тогда представитель оппозиционера Алмаз Таалайбеков заявил, что команда Текебаева намеревалась сначала собрать подписи, а пополнить средства избирательного фонда «попозже».

Кандидаты в президенты обязаны сдать в Центральную избирательную комиссию более 30 тысяч своих сторонников, а также пройти тест на знание госязыка и заплатить избирательный залог в размере 1 млн сома.

Дело Текебаева

Оппозиционер Омурбек Текебаев — один из кандидатов на предстоящих выборах президента Кыргызстана.

Власти признали политика виновным в получении взятки в 1 млн долларов и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Судья применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.

Сам Текебаев и его сторонники считают дело против политика «политически мотивированным».

До ареста Текебаев был одним из главных критиков президента страны Алмазбека Атамбаева.

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