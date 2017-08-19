Настоящий караван прошел по улицам города Ош в рамках первого фестиваля туризма. Восточный базар, средневековые воины и традиционные танцы – самое малое из того, что увидели жители и гости города.

Ош 19 августа был особенно ярок и красочен – по его улицам прошел настоящий восточный караван.


Караван прошел в рамках мероприятия Osh Fest – первого туристического фестиваля в Оше.



Мужчины-участники фестиваля были в традиционных чапанах и головных уборах = малахаях и калпаках. Некоторые также были одеты как кыргызкие воины.



Женщины приветствовали туристов в узбекских и кыргызских традиционных одеяниях.



Гости фестиваля смогли увидеть кыргызские танцы и послушать игру узбекских дудок.


Также туристы попробовали блюда, характерные для юга Кыргызстана. Фестиваль был интересен как для иностранцев, так и для жителей Кыргызстана.



По теме:

  • Фото: Первый фестиваль этнокультуры собрал более тысячи человек в Оше
  • Фото: Как в Бишкеке праздновали Нооруз
  • Фото: Путешествие русского императорского фотографа по Центральной Азии

    • ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА