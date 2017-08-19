Настоящий караван прошел по улицам города Ош в рамках первого фестиваля туризма. Восточный базар, средневековые воины и традиционные танцы – самое малое из того, что увидели жители и гости города.

Ош 19 августа был особенно ярок и красочен – по его улицам прошел настоящий восточный караван.





Караван прошел в рамках мероприятия Osh Fest – первого туристического фестиваля в Оше.







Мужчины-участники фестиваля были в традиционных чапанах и головных уборах = малахаях и калпаках. Некоторые также были одеты как кыргызкие воины.







Женщины приветствовали туристов в узбекских и кыргызских традиционных одеяниях.







Гости фестиваля смогли увидеть кыргызские танцы и послушать игру узбекских дудок.





Также туристы попробовали блюда, характерные для юга Кыргызстана. Фестиваль был интересен как для иностранцев, так и для жителей Кыргызстана.







По теме: