Настоящий караван прошел по улицам города Ош в рамках первого фестиваля туризма. Восточный базар, средневековые воины и традиционные танцы – самое малое из того, что увидели жители и гости города.
Ош 19 августа был особенно ярок и красочен – по его улицам прошел настоящий восточный караван.
Караван прошел в рамках мероприятия Osh Fest – первого туристического фестиваля в Оше.
Мужчины-участники фестиваля были в традиционных чапанах и головных уборах = малахаях и калпаках. Некоторые также были одеты как кыргызкие воины.
Женщины приветствовали туристов в узбекских и кыргызских традиционных одеяниях.
Гости фестиваля смогли увидеть кыргызские танцы и послушать игру узбекских дудок.
Также туристы попробовали блюда, характерные для юга Кыргызстана. Фестиваль был интересен как для иностранцев, так и для жителей Кыргызстана.
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