Хакеры слили журналистам пароли и логины канала HBO в соцсетях и обещали выложить в сеть последнюю серию седьмого сезона. Ранее эта же хакерская группировка украла у канала 1,5 терабайта данных и требовала шесть млн долларов выкупа.

Хакеры, известные как группа «Мистера Смита», связались с интернет-изданием Mashable, и рассказали, что вскоре выложат в сеть заключительную серию седьмого сезона сериала.

Группа «Мистера Смита» взяла на себя ответственность за все последние утечки HBO и выслала журналистам Mashable архив с паролями и логинами канала в различных соцсетях.

«Хакеры могут публиковать куски украденной информации, чтобы привлечь внимание СМИ. Это игра, в которой мы не собираемся участвовать», — сказали в HBO.

За последние несколько недель HBO подвергся нескольким хакерским атакам. Неделю назад злоумышленники украли сценарии еще не выпущенных серий «Игры престолов» и требовали выкуп в размере 6 млн долларов.

«Ирония в том, что в прошлом году было настоящее безумие. Нам завели специальные email-аккаунты. Их проверяли по сто раз. Вот это всё. И теперь, конечно же, их взломали!» — сказал актер Николай Костер-Вальдау, исполняющий роль Джейме Ланнистера, в интервью Entertainment Weekly.

Актер предложил способ бороться с утечкой сценария в интернет — высылать его в распечатанном виде, как делали раньше.

«Пусть присылают распечатки, а не шлют цифровые копии по мылу. Мне кажется, скоро так и будет. Спросите копов на улицах, какие самые распространенные преступления. Вам ответят, что они связаны с кредитными картами. Цифра. Надо возвращаться к наличным», — сказал Костер-Вальдау.

Автор саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин не видит проблемы в утечке сценария.

«Целых пять сезонов эти сценарии были всем известны, все, кто хотел прочитать книжки, могли прочитать их. На мою работу эта утечка никак не повлияет», — заявил писатель.

Сливают серии в интернет не только хакеры, 16 августа испанским подразделением HBO по ошибке была выложена шестая серия седьмого сезона «Игры престолов», премьерный показ которой будет только завтра.

«Игра престолов» стала самым успешным сериалом в истории телеканала HBO. В общей сложности, телесериал получил 58 наград, включая премии «Эмми» и «Золотой глобус». В среднем, каждый эпизод сериала смотрят более 10 млн человек по всему миру.

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