Днем 19 августа неизвестный с ножом ранил семерых человек в центре Сургута, полиции пришлось застрелить его. ИГИЛ взяло ответственность за инцидент, но власти не считают произошедшее терактом.

Российские спецслужбы не считают версию о теракте основной, не смотря на то, что Исламское государство через информагентство Amaq сообщило о своей причастности к нападению.

Сейчас полиция проверяет информацию о возможных психических заболеваниях нападавшего.

Личность нападавшего МВД по-прежнему не раскрывает. Но СМИ уже озвучили две разные фамилии.

«Лента.Ру» пишет, что нападавшим был некий уроженец Средней Азии Бобичел Абдурахманов. «Лайф» сообщает, что это Артур Гаджиев, сын одного из дагестанских радикалов.

Нападение в Сургуте

Днем 19 августа около 11 часов в российском городе Сургут неизвестный мужчина напал и ранил ножом семерых прохожих. Четверо получили тяжелые ранения.

Погибших нет. Раненых госпитализировали. Нападавшего застрелила полиция.

На теле преступника обнаружили красную сумку, похожую на пояс смертника. Правоохранители проверили ее, но сумка оказалась муляжом.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что видели нападавшего в кафе, неподалеку от торгового центра «Северный», где произошел инцидент.

Один из очевидцев сообщил изданию «Знак», что он сидел спокойно и смотрел в телефон, а после вскочил и ушел в сторону торгового центра.

Камеры наблюдения зафиксировали, что преступник делал в торговом центре. Мужчина разлил на пол горючую жидкость и поджег ее, а сам выбежал из здания.

По данным местных СМИ на выходе он ударил ножом женщину, снимавшую деньги с банкомата.

После этого мужчина бежал по центральным улицам Сургута — Бажова и Ленина. По пути он бил ножом прохожих.

«Бил ножом всех подряд, в черной одежде, в наморднике», — описал его один из прохожих.

В первые часы после нападения в соцсетях распространялась информация, что нападавших было двое.

В сети появился кадр с камер наблюдения, на котором были замечены двое людей в черном.

Однако, на других кадрах с той же камеры виден только один человек.

Во всех официальных сообщениях говорится только об одном нападавшем.

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