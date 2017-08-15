Главная военная прокуратура Казахстана ведет расследование в отношении двух пограничников, один из которых застрелил человека при попытке пересечь границу в неположенном месте.

Пресс-служба Главной военной прокуратуры Казахстана сообщила, что ведет досудебное расследование в отношении двух пограничников, которые застрелили человека на казахско-кыргызской границе.

«Для объективного расследования всех обстоятельств дела и дачи надлежащей оценки действиям всех участников данного конфликта Военно-следственным управлением МВД ведется досудебное расследование и в отношении военнослужащих», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование ведется по статье 451 Уголовного кодекса Казахстана «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, с применением оружия». Изучение обстоятельств дела находится под контролем Главной военной прокуратуры.

Досудебное расследование также ведется в отношении 15-20 неизвестных, которые пытались 12 августа пересечь границу с Кыргызстаном в неположенном месте — их проверяют по статье 380 Уголовного кодекса Казахстана «Применение насилия в отношении представителей власти».

По версии следствия, пытавшиеся пересечь границу кидались камнями в пограничников при попытке пройти сквозь дыру в заборе — солдаты сделали им предупреждение и выстрелили в воздух, но группа людей продолжила кидаться камнями, тогда один из солдатов сделал два выстрела в их направлении, застрелив одного человека.

«Ергеш П.А. произвел два выстрела в сторону нападавших, один из которых попал в голову одного из нарушителей, которым оказался житель села Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области», — пишет пресс-служба прокуратуры.

Застреленный — гражданин Казахстана Амиртаев Е.Д., и полиция сейчас допрашивает его родных, чтобы найти остальных его знакомых, пытавшихся пересечь границу.

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