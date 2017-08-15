Турецкие власти объявили, что учеников кыргызско-турецких школ «Себат» (ныне «Сапат») могут не пустить на территорию страны и их визы могут быть аннулированы. В министерства образования Кыргызстана назвали это «давлением на власть и общественность».

Новость обновлена в 14:46

Орхан Эрдем, заместитель министра образования Турции, заявил на заседании Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА), что выпускников «Сапата» могут не пустить в Турцию.

«Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытию в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах», — сказал он.

Власти Турции связывают сеть образовательных заведений «Себат» с опальным проповедником Фетхуллахом Гюленом — его в Турции обвиняют в попытке свержения власти в 2016 году.

В пресс-центре сети образовательных заведений сказали журналисту Kloop.kg, что не видят причин для опасений в отношении своих учеников и выпускников. По словам сотрудника пресс-службы Зафарбека Сулайманова, выпускники «Себата» («Сапата») обучаются в Европе, Азии и США, а не в Турции.

«Такие заявление звучат уже не в первый раз. На сегодняшний день, у нас нет никаких причин опасаться того, что нашим ученикам запретят въезд на территорию Турции», — сказал Сулайманов.

«Давление на власть и общественность»

В пресс-службе Министерства образования Кыргызстана заявления турецкого чиновника назвали «давлением на власть и общественность».

«Приравнивание школ “Сапат” к террористическим организациям и наложение на учащихся, а также членов их семей определенных санкций только на том основании, что они обучаются в школах “Сапат”, считаем неприемлемым, а заявления официальных лиц Турции безответственными», — сообщили в пресс-службе.

«Себат» работает в Кыргызстане с 1992 года, сейчас сеть школ состоит из 30 учебных заведений, более 11 тысяч учеников и около 1000 преподавателей. Она была переименована в мае 2017 года в «Сапат» после требований со стороны Турции, которая призывала закрыть школы в Кыргызстане.

Власти Кыргызстана, включая президента Алмазбека Атамбаева, отказались закрыть сеть заведений, но поменяли название и состав учредителей — теперь «Сапатом» владеет также и Министерство образования Кыргызстана.

Турция обвинила Гюлена в попытке государственного переворота в июле 2016 года, во время которого погибли около 300 человек. Сам проповедник опроверг организацию военного путча.

Основанное им движение «Хизмет» было признано в Турции террористической организацией, а сам Гюлен живет в изгнании в Америке.

Соавтор: Рустам Халимов

Фото: «Спутник»

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