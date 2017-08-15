В селе Тамчы Иссык-Кульской области пьяный мужчина задушил свою жену — после случившегося он пришел с повинной в милицию, сообщили в областном Управлении внутренних дел (УВД).
49-летний бишкекчанин пришел в милицию с признанием, что в нетрезвом состоянии после перепалки задушил свою жену, сообщило УВД.
Пара сняла комнату в частном доме в селе Тамчы на время отдыха на Иссык-Куле.
«Примерно в 22:30 часов в ходе распития спиртных напитков между супругами произошла словесная перепалка. Будучи в нетрезвом состоянии, супруг в пылу гнева руками задушил супругу», — сообщили в милиции.
На следующий день, обнаружив безжизненное тело супруги, мужчина сообщил об этом сотрудникам милиции.
Правоохранители осмотрели дом и направили труп 36-летней женщины в морг.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется следствие.
Мужчину водворили в изолятор временного содержания.
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