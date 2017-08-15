Межрайонный суд Бишкека отказал в жалобе оппозиционера и кандидата в президенты Омурбека Текебаева на Центризбирком. Ранее ЦИК запретил политику сдавать экзамен по госязыку, необходимый для участия в выборах.

Суд не нашел оснований для признания решения ЦИК незаконным, пишет издание 24.kg со ссылкой на предвыборный штаб партии «Ата Мекен», возглавляемой Текебаевым.

Межрайонный суд Бишкека не увидел нарушения закона в том, что Центризбирком не создал условия для Текебаева по сдаче теста по кыргызскому языку, итоги которого необходимы для участия в президентских выборах.

Адвокат Текебаева, Таалайгуль Токтакунова, заявила радио «Азаттык», что будет обжаловать отказ Межрайонного суда в вышестоящей инстанции — Верховном суде.

Текебаев сейчас находится под следствием и не может физически пройти тестирование по госязыку из-за ареста.

Члены ЦИК сослались на то, что в законодательстве нет нормы, которая объясняла бы, как должен сдавать тестирование кандидат в президенты, находящийся под следствием. Это стало причиной отказа со стороны Центризбиркома в создании условий для Текебаева, в которых он мог бы сдать тестирование.

Юристы и правозащитники говорили, что в законодательстве четко прописано, что кандидат не может быть лишен своего права быть избранным, пока против него не вступил в силу обвинительный приговор суда.

Оппозиционера и кандидата в президенты Омурбека Текебаева обвиняют в коррупции и мошенничестве, он арестован и находится в следственном изоляторе с февраля 2017 года.

По версии следствия, Текебаев в 2011 году взял взятку у российского бизнесмена Леонида Маевского. За 1 миллион сомов политик обещал бизнесмену доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Сам Текебаев отрицает обвинения и считает, что процесс против него носит политический характер из-за его критики в отношении властей и президента Алмазбека Атамбаева.

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