Команды молодежных крыльев партий «Бир Бол» и «Республика» выступали друг против друга на дебатах «Демократия мууну». Тема игры: «Реформа образовательной системы в Кыргызстане» («Билим берүү системасын реформалоо»).

ДЕБАТЫ ПРОВОДЯТСЯ НА КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

В последней игре отборочного раунда дебатного турнира «Демократия мууну» друг против друга выступали молодежные крылья политических партий «Бир Бол» и «Республика».

Команды предложили свои законопроекты по реформе системы образования в Кыргызстане.

«Бир Бол» предложили перевести все процессы во всех школах Кыргызстана в онлайн-режим. Например, школьный дневник учащегося сделать доступным онлайн и дать доступ и преподавателю, и школьнику, и его родителям.

«Республика» в своем предложении выступила за объединение сельских школ в отдаленных уголках страны в районные; то есть, объединить школьников, преподавателей, образовательные материалы в одну районную школу.

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