Суд поддержал иск миллиардера Алишера Усманова и постановил удалить фильм Фонда борьбы с коррупцией о тайном имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Основатель фонда Алексей Навальный обвинял Усманова даче взятки главе российского правительства.

Люблинский суд Москвы принял 31 мая решение в пользу Усманова и обязал Навального удалить расследование о тайном имуществе Медведева. Согласно решению суда, материалы должны быть удалены в течение 10 дней.

Однако сам Навальный отказался подчиняться решению суда.

Навальный: мы ничего опровергать не будем, удалять расследование не будем и продолжим и дальше рассказывать о коррупции — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 31, 2017

На прениях адвокат миллиардера Генрих Падва заявил, что у Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) нет доказательств и свидетелей, которые могли бы подтвердить информацию о взятках.

Навальный сказал, что суд не позволил ему приобщить к делу документы, которые, по его словам, доказывают причастность Усманова к коррупционным делам. В качестве свидетелей оппозиционер попросил пригласить самого Медведева, но суд отклонил его просьбу.

Усманов подал иск против Навального 12 апреля, примерно через месяц после выхода фильма, в котором оппозиционер рассказал о тайном имуществе Медведева и упомянул, что Усманов давал ему взятки.

За три месяца фильм посмотрели более 20 млн человек. Само расследование привело к масштабным акциям протеста 26 марта в Москве и других городах России. На митингах требовали привлечь премьер-министра к ответственности.

Власти России отреагировали на расследование и протесты заявлением, что не нашли никаких нарушений со стороны героев фильма.

Соавтор: Александра Титова

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