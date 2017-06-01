Заключительный матч группового этапа Кубка АФК между «Алаем» и «Дордоем» завершился победой ошского клуба со счетом 5:4.

Последний матч группового этапа Кубка АФК прошел в Оше на стадионе имени Суюмбаева и завершился победой хозяев – 5:4.

На первых минутах матча очень активно действовали на поле гости из столицы. Футболисты «Дордоя» забили гол уже на 11-й минуте встречи. Точно в центр ворот угодил мяч после удара Ислама Шамшиева, бишкекчане повели в счете – 1:0.

После гола, команды поумерили свой пыл и игра перешла в центр поля. Но затишье длилось недолго. Уже на 26-й минуте матча «Дордой» удвоил свое преимущество.

Жыргалбек уулу Кайрат выдал точную передачу с левого фланга прямо в ноги Алишеру Азизову и тот был точен – 0:2.

Два пропущенных гола немного растормошили сонный «Алай» и футболисты ошского клуба побежали в атаку. На 30-й минуте Умарбек Тухтасинов обыграл Валерия Кашубу и сократил отставание своей команды – 1:2.

В оставшееся до конца тайма время, футболисты «Дордоя» все силы бросили на то, чтобы отбиться от атак «Алая», активно пытающегося сравнять счет. Периодически столичный клуб даже сам убегал в атаку, но забить командам до конца первых 45 минут не удалось – игроки ушли на перерыв со счетом 2:1 в пользу гостей.

В начале второго тайма тренерский штаб «Алая» внес коррективы в состав и команда перешла в активное наступление. На 59-й минуте матча ошибка защитников «Дордоя» привела к стандарту. Муролим Ахмедов пробил со штрафного точно в ворота Валерия Кашубы – 2:2.

Спустя 13 минут «Алай» вышел вперед. Модибо Сидибе завершил сольный проход ударом в правый угол ворот гостей – 3:2.

Для того, чтобы сравнять счет «Дордою» понадобилась всего минута. Отличился в составе бишкекчан Жыргалбек уулу Кайрат, на счету которого уже была голевая передача – 3:3.

Через пять минут «Дордой» вывел вперед все тот же Жыргалбек уулу Кайрат. Полузащитник убежал с центра поля от защитников «Алая» и обыграл голкипера хозяев один на один – 3:4.

Казалось, что победа уже у «Дордоя» в руках, но за две минуты до конца основного времени матча, дубль оформил Модибо Сидибе. Футболист ошского клуба вновь обыграл Валерия Кашубу и сравнял счет – 4:4.

На третьей добавленной минуте пятый решающий гол в ворота «Дордоя» забил Ильяз Алимов – 5:4 и «Алай» вырвал победу на последних минутах встречи.

«Алай» 5 — 4 «Дордой»

11’ Ислам Шамшиев («Дордой»)

26’ Алишер Азизов («Дордой»)

30’ Умарбек Тухтасинов («Алай»)

60’ Муролим Ахмедов («Алай»)

73’, 88’ Модибо Сидибе («Алай»)

74’, 81’ Жыргалбек уулу Кайрат («Дордой»)

90+3’ Ильяз Алимов («Алай»)

Шестой тур был последним в групповом этапе Кубка АФК. Кыргызские клубы потеряли шансы на выход в плей-офф за два тура до окончания групповой стадии.

Матч между двумя принципиальными соперниками не имел никакого турнирного значения, однако помог клубу из Оша заработать свои первые три очка.

Единственную путевку в стадию плей-офф разыграли между собой таджикский «Истиклол» и туркменский «Алтын Асыр». С минимальным счетом в решающем матче в Душанбе, победили хозяева поля и получили заветную путевку в следующую стадию второго по значимости азиатского клубного турнира.

Фото: ФК «Дордой»

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