Главный тренер сборной Индии по футболу Стивен Константин поделился мнением о предстоящей игре квалификационной стадии Кубка Азии против сборной Кыргызстана.

Константин дал интервью индийскому изданию First Post, и рассказал о шансах своих подопечных на выход в финальную стадию Кубка Азии. Говорил он и об игре против сборной Кыргызстана.

Наставник индийской команды подчеркнул, что игра против Кыргызстана имеет важное значение. Победа сулит командам повышение в рейтинге ФИФА и три очка, которые могут помочь сборным пробраться из группы в финальную стадию азиатского первенства.

«Моей целью по приходу в команду было войти в первую сотню мирового рейтинга, что у меня и получилось. Моя новая цель – подняться до рекордного 93-го места. Но сейчас куда важнее квалифицироваться на Кубок Азии, а для этого необходимо обыграть Кыргызстан и эта игра не обещает быть простой», – сказал Константин.

Главный тренер Индии также рассказал, что перед встречей с Кыргызстаном его подопечные сыграют контрольный матч.

«В преддверии квалификационного матча мы сыграем контрольный матч против Непала. Изначально я планировал встретиться с более сильным соперником, лучше всего с командой из постсоветского пространства», – поделился Константин

«Но Узбекистан занят отбором на чемпионат мира, а Туркменистан планирует встречу дома, поэтому приехать к нам в гости тоже не может», – добавил тренер.

Кроме того, наставник индийской сборной рассказал о ситуации с лучшим бомбардиром в истории Индии и по совместительству капитаном команды – Сунилом Четри. Футболист получил серьезную травму в матче Кубка Федераций.

«Сунил совершенно точно не сыграет с Непалом. Ему необходимы 3-4 недели отдыха и мы не знаем, сможет ли он сыграть против Кыргызстана. Он присоединится к команде в зависимости от того, как будет проходить его восстановление. Думаю, что все решится в последнюю минуту», – сказал специалист.

Матч группового этапа квалификационной стадии Кубка Азии состоится 13 июня в индийском городе Бенгалоре. Перед встречей в активе команд по 3 очка.

В первом матче квалификационной стадии Кыргызстан обыграл сборную Макао со счетом 1:0, а сборная Индии с тем же счетом обыграла в гостях Мьянму – единственный гол на счету капитана команды – Сунила Четри.

Во втором туре сборные Индии и Кыргызстана разыграют важнейшие три очка, которые позволят одной из команд выйти в единоличные лидеры группы А.

Фото: Getty Images



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